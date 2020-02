Jennifer Lopez presume del talento de su hijo en un tierno video. ¡Canta como los ángeles! La artista no ha podido evitar emocionarse al mostrar una grabación casera de su pequeño participando en el musical El Mago de Oz. ¡Qué ternura! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es un huracán en el escenario, un torbellino en el set de grabación y una guerrera en su faceta de mamá. Así es Jennifer Lopez, una luchadora incansable y amante de su familia. Una vez más lo volvió a demostrar compartiendo un entrañable video que deja al descubierto el talento artístico de su hijo Max. Orgullosa y muy emocionada con el príncipe de su casa, JLo enseñó en sus redes un trocito de la interpretación de su pequeño en el musical El Mago de Oz donde canta y actúa a la vez. El ya no tan chiquitín que acaba de cumplir 12 años tiene un chorro de voz que nos hace recordar a la de su papá, Marc Anthony. Tiene garra y es que con esos padres, no se puede esperar menos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestido en un toga azul y gran sombrero negro, Max se metió en el papel y a nosotros con él. Sonriente, entregado y feliz, dio todo y más en el escenario como habitualmente hacen sus papis en cada presentación. En menos de un día el video ya ha tenido casi cinco millones de visualizaciones, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta la ternura del contenido. “El más pequeñín. Orgullosa mamá”, escribió la artista. Parece que fue ayer cuando ella y Marc anunciaban su paternidad. De eso hace ya 12 años. Image zoom No es la primera vez que Jen nos presume lo que valen sus hijos. Hace poco pudimos ver a Emme dándolo todo en el escenario de la Super Bowl. Sus coconuts, como ella cariñosamente les llama, valen mucho. En estos días la familia celebraba feliz el cumpleaños de Max y Emme en una fiesta llena de globos, regalitos pero, sobre todo, mucho amor. Seguiremos pendientes porque este chico tiene madera de artista. Advertisement

Close Share options

Close View image Jennifer Lopez presume del talento de su hijo en un tierno video. ¡Canta como los ángeles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.