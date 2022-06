Jennifer López estremece al presentar a su hija Emme usando pronombres neutros; "¡¡¡Bien por ti, Emme!!!", exclaman fans La Diva del Bronx genera polémica al referirse a su hija de 14 años con los pronombres "elle/elles" durante un concierto en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emme Muñiz Jennifer López Credit: Getty Images Jennifer López está estremeciendo a la red luego de presentar a su hija Emme Maribel Muñíz durante un concierto celebrado en Los Ángeles, CA, utilizando pronombres neutros para referirse a ella. Las palabras de JLO han causado sorpresa pero han abierto la puerta a una fuerte polémica sobre el motiivo por el cual ha decidido referirse por primera vez en público y de tal manera sobre su hija de 14 años. "La última vez que actuamos juntes fue en un estadio como este", exclamó JLO ante la audiencia que captó el momento en videos que circulan en la red. "Yo le pedi todo el tiempo a elles que cantaran conmigo, pero elles no querían", prosiguió López haciendo referencia a su histórica participación al lado de su hija en el Super Bowl LIV de 2020. "Así que esta es una ocasión sumamente especial. Elles están muy, pero muy ocupados", proclamó la cantante para expresar su felicidad por el hecho de que su hija hubiese aceptado subirse al escenario una vez más para acompañarla. "Elles me cuestan mucha plata cuando salen. Pero valen cada pesito porque son mi dueto favorite de todos los tiempos". Fue entonces que la hija de JLO y Marc Anthony, y hermana gemela de Max Muñíz, apareció en escena empuñando un micrófono de con los colores del arcoiris —símbolo del orgullo lésbico-gay— para cantar al lado de su madre el tema "A Thousand Years". La menor iba vestida con un conjunto de bermudas y camisa color rosado y una gorra de negra. Video que circula en TikTok mostrando el momento en que JLO presenta a su hija Emme con pronombres neutrales en el escenario de la LA Dodgers. @@christinathesupermom Emme Muñíz y su madre, Jennifer López, en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami Gardens, FL., durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, celebrado el 2 de febrero del 2020: Emme Muñiz Jennifer López en el Super Bowl Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí, definitivamente ellas está saliendo del closet y su mamá está ahí para apoyarla hasta el final", exclamó un usuario de TikTok en reacción a uno de los clips que circulan. "Se me puso la piel de gallina, finalmente ella está saliendo del armario ¡¡¡Bien por ti Emme!!!", exclamó otro usuario de TikTok. La Blue Diamond Gala, se llevó a cabo el pasado 16 de junio en el Dodger Statidum a beneficio de la Los Angeles Dodgers Foundation, que ayuda a personas de dicha ciudad que sufren de carencia de hogar, servicios de salud y educación, entre otros "problemas apremiantes", según consta en su página de Internet. a

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López estremece al presentar a su hija Emme usando pronombres neutros; "¡¡¡Bien por ti, Emme!!!", exclaman fans

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.