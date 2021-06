Marc Anthony roba cámara en el tributo de Jennifer López por el Día del padre La Diva del Bronx publicó senda felicitación para su papá y para Marc Anthony, padre de sus hijos Max y Emme Muñiíz . "¡Feliz Día del padre!". Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque a últimas fechas Marc Anthony le ha dedicado mucho tiempo a la linda "familia" que cria en la enorme propiedad donde ha pasado la pandemia - y donde incluso, según presumió recientemente, ya se ha convertido en "abuelo"- el salsero sigue siendo, ante todo, el amoroso papá de sus seis hijos. Lógicamente, en el Día del padre, el cantante de 52 años recibió en este día del padre muchísimos saludos y parabienes, pero uno está robando cámara y es de su ex, Jennifer López, quien le dedicó una serie de posts en su Instagram Stories. "¡Feliz Día del padre!" exclamó Jlo en los posts con tiernas imágenes inéditas donde apare el cantante al lado de los mellizos Emme y Max Muñíz nadando, mirando un partido de béisbol, comiendo cupcakes y más. Las fotos iban con un 'tag' del artista y surgieron en las redes de la actriz, cantante y empresaria a altas horas de este domingo: Jennifer Lopez mensje para Marc Anthony Dia del padre 2021 Credit: IG Stories/ JLO Jennifer Lopez mensje para Marc Anthony Dia del padre 2021 Credit: IG Stories/ JLO Las fotos, excepto esta, publicada anteriormente por JLo, eran desconocidas: Jennifer Lopez, Marc Anthony, Max, Emme Por cierto que la Diva del Bronx también aprovechó para rendir tributo a su padre, quien rara vez se asoma a sus redes: Jennifer Lopez mejsaje para su padre Dia del padre 2021 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Papi, no hay suficientes palabras para decirte lo que significas para mí", expresó JLO en sus cariñosas palabras para su padre. "Te amo siempre ¡de todas las maneras!", prosiguió. "Feliz Día del padre a todos los increíbles papás allá afuera que están ahí todos los días para sus bebés. Ustedes son necesarios y apreciados y amados más de lo que probablemente se imaginan. Hoy los celebramos".

