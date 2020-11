Close

¡El cómico video de los hijos de Jlo, eufóricos al felicitar a su mamá por su nuevo premio! Los mellizos de Jlo y Marc Anthony se robaron el show cuando felicitaron a su mamá por su galardón People's Icon en un video que te sacará las carcajadas. ¡Un emocionado Max tiene que ser controlado por su formal hermana Emma! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una espectacular Jennifer López recibió ayer el galardón People’s Icon durante los PEOPLE’S Choice Awards 2020. La enorme artista recogió el premio para felicidad de muchos, ¡pero nadie le ganó en emoción a los hijos de JLo! Max y Emme, los hijos que la cantante tuvo con Mar Anthony, tuvieron el honor de felicitar a su mamá por sorpresa a través de zoom, haciendo que la prometida de A-Rod tuviera que tragarse las lágrimas. Los niños de doce años se robaron el show y hoy su mamá quiso compartir el video completo desde sus redes. Un momento tierno y de lo más cómico, porque su hijo está eufórico ante la ocasión y no puede dejar de moverse, piernas, brazos y puños incluidos, mientras que su hermana trata de aplacar los nervios de su mellizo con pequeños y disimulados gestos sin conseguirlo. “¡Quién me iba a decir! Mi momento favorito de la pasada noche…”, comentó su bella mamá acerca de sus coquitos, como les suele llamar, que no podían ocultar lo orgullosos que estaban de ella. Deslumbrante y ataviada con el color rojo pasión, Jennifer López volvió a dejar a sus fans boquiabiertos derrochando glamour y belleza a raudales. Obra del diseñador Christian Siriano, el favorecedor vestido de contrastes, con volúmenes abullonados, pasará a la historia como otro de los icónicos looks de la historia de la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La verdadera medida del éxito es inspirar a las niñas de todas las edades y todos los colores, de todo el mundo, para que sepan que pueden hacer lo que quieran, tantas cosas como quieran y que se sientan orgullosas de ser quienes son, sin importar de dónde vengan”, dijo Jenny from the block en su inspirador discurso. “Quiero que sepan que sus sueños están limitados solo por su imaginación, determinación y su voluntad de nunca darse por vencidas”.

