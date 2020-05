La hija de Jennifer López y Marc Anthony debuta como escritora Con solo 12 años, Emme Muñiz lanzará este otoño su primer libro Dios ayúdame. Aquí te contamos todos los detalles. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que Emme Maribel Muñiz, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, ha heredado el talento de sus famosos papás ya no es noticia. La nena sorprendió hace más de un año con su canto angelical y en febrero pasado dejó a todos boquiabiertos al saltar al escenario del Super Bowl LIV para actuar al lado de su madre ante la mirada de millones de televidentes. Ahora, la hermana melliza de Max Muñiz ya puede añadir un título más a su creciente currículum: el de escritora. Así como lo escuchan, a pesar de ser tan joven, Emme lanzará este otoño su primer libro titulado Dios Ayúdame, el cual se publicará simultáneamente en inglés bajo el título de Lord Help Me. "En la escuela aprendí sobre los perezosos y cómo enfrentan la extinción, así que empecé a rezar por ellos en mis oraciones nocturnas", explicó la jovencita en un comunicado de prensa enviado por Crown Books for Young Readers/Random House Children's Books a People en Español. "Escribí este libro para ayudar a recaudar dinero para salvar a los perezosos mientras también enseño a otros niños cómo podemos rezar y pedir ayuda, dos cosas que a mí me dan alivio". El libro saldrá a la venta el 29 de septiembre. El libro fue ilustrado por Brenda Figueroa. Image zoom Cortesía: Random House Children’s Books Image zoom Emme ha demostrado una y otra vez ser una jovencita sumamente talentosa. Como lo hizo hace un año al aparecer en las redes este video en el que cantaba como los mismísimos ángeles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia no cae de sorpresa pues ya en junio del 2018 JLo había colgado en las redes un mensaje contando que su hija buscaba un editor para cumplir su sueño. "Es un día muy especial. Emme y yo nos dirigimos a nuestra primera reunión de editores de libros para una idea que Emme tenía para un libro", compartió entonces la actriz, productora y cantante. "Cuando nos reunimos por primera vez me sentí sumamente inspirada por el deseo profundo [de Emme] de compartir con otros niños y sus familias su positivismo y la sensación de calma que le ha brindado la oración diaria", declaró por su parte Emily Easton, presidenta y editora de Crown Books for Young Readers, en el mismo comunicado.

