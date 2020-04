Jennifer Lopez comparte fotos con su hija Emme ¡y el parecido es impresionante! Madre e hija han posado juntas en unas divertidas fotos caseras durante la cuarentena donde se puede apreciar que son como dos gotas de agua. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cuarentena esta sirviendo, entre otras cosas, para pasar tiempo de calidad con los tuyos. Es doloroso todo lo que está pasando pero poder vivirlo en familia resta un poquito de esa angustia. En el caso de Jennifer Lopez puede hacer algo que por lo general su trabajo no le permite y es compartir ratitos entrañables con sus hijos, Max y Emme. La cantante ha publicado unas imágenes junto a su princesa que han dado la vuelta a las redes sociales por el gran parecido que tienen madre e hija. La pequeña, ya no tan pequeña, ha heredado gran parte de la belleza de su madre, además de su talento artístico y su amor por la música. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz mostró unas traviesas imágenes de ambas haciendo gestos divertidos y muecas muy graciosas que demuestran la complicidad tan grande y unión que existe entre ellas. Uno de los grandes momentos entre Jennifer y su hija se dio en la pasada entrega de la Super Bowl donde la pequeña nos sorprendió con su impresionante voz que denota el talento y el futuro prometedor que le espera. Image zoom Ahora los pequeños viven junto al prometido de su madre, Alex Rodriguez, con quien se llevan de maravilla al igual que con las hijas del deportista. Juntos han formado una familia numerosa feliz y compenetrada. Advertisement

