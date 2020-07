Jencarlos Canela festeja el cumpleaños de Oriana, hija de su ex Gaby Espino Por Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Jencarlos El cantante le deseó un feliz cumpleaños a la jovencita de hoy 12 años. La actriz le responde en redes: "Nuestra bebe ya es grande". ¡Mira las tiernas fotos! Empezar galería En familia Image zoom Instagram/Pedro Hernández La actriz venezolana Gaby Espino estuvo casada con su compatriota y también actor Cristóbal Lander durante cuatro años. En el 2008 le dieron la bienvenida a su hija Oriana Lander. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Amor incondicional En el 2011, Espino confirmó su relación con el cantante Jencarlos Canela, quien adora a la niña y la cuida como si fuera suya. 2 de 10 Applications Ver Todo ¡Feliz cumpleaños Oriana! Image zoom IG/Jencarlos "Haría cualquier cosa por esa sonrisa y esos ojos grandes marrones. Feliz cumpleaños Ori !!" expresó el cantante en redes para celebrar los 12 añitos de la niña. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Su papá Lander también marcó el gran día de su hija en sus redes. "Hoy hace 12 años llegaste a mi vida para llenarla de alegría, enseñale muchas cosas mi hija hermosa TE AMOOOOOO con toda mi alma ❤️❤️❤️❤️ Feliz cumpleaños 🎉", compartió el orgullo padre al colgar esta tierna foto. 4 de 10 Applications Ver Todo Hermandad Image zoom IG/Jencarlos Oriana también contó con las felicitaciones de Nickolas, hijo de Espino y Canela. 5 de 10 Applications Ver Todo Lenguas afuera Image zoom IG/Jencarlos Por lo que parece, el trío estaba tan emocionado con la idea de tomarse un selfie como con probar el delicioso pastel. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Qué risa Image zoom IG/Jencarlos ¡Chicos, a compartir el chiste, por favor! 7 de 10 Applications Ver Todo Buenos amigos Oriana es muy afortunada porque tiene dos hombres en su vida que la quieren —y se llevan bien. De hecho, Lander (der.) le deseó a Canela un feliz Día del Padre. "Feliz día hermano querido @jencarlosmusic que Dios te siga dando mucha vida y salud para seguir al lado de nuestra princesa 👸🏼 🙏🙏🙏", expresó el actor en sus redes. 8 de 10 Applications Ver Todo Rodeada de amor Oriana no solo recibe amor de su mamá y papá, sino que también de la esposa de Lander, Paula Bevilacqua, y sus medios hermanos Cristóbal y Massimo. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Unidos por el amor Aunque las relaciones de la actriz con los padres de sus hijos terminaron, se considera afortunada de tenerlos en su vida. ¡Todo por los niños! 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

