Javier Chicharito Hernández será padre de nuevo El delantero mexicano del LA Galaxy, Javier Chicarito Hernández, anunció que su esposa Sarah Kohan está embarazada con su segundo hijo. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El futbolista Javier Chicharito Hernández sorprendió a sus fanáticos en plena cuarentena con una inesperada noticia al revelar que se convertirá en padre por segunda ocasión. Con una tierna imagen en familia junto a su pequeño Noah y su esposa Sarah Kohan compartida en redes sociales, el delantero del LA Galaxy presumió el ecosonograma confirmando la noticia. “El número 2 en el horno”, escribió junto a la imagen, en la que se ve a Sarah presumiendo una pronunciada barriga mientras sostiene a su primogénito. Por su parte, la feliz mamá también compartió la fotografía con sus seguidores, dando a Noah oficialmente el título de hermano mayor. “Noah va a ser un hermano mayor”, escribió Sarah junto a un emoji de corazón. La noticia llega a poco más de una semana de haber cumplido un año de su boda en una íntima y secreta ceremonia que se llevó a cabo en San Diego, California. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, se desconoce el sexo del bebé y el número de semanas de gestación. Lo más probable es que nazca en Los Ángeles, donde reside ahora el delantero mexicano con su familia. Tanto Chicharito como su esposa se han mantenido en casa disfrutando de tiempo en familia, aseguró el futbolista en sus redes sociales, no sin antes agradecer a los profesionales de la medicina por sus esfuerzos por detener la propagación del virus y salvar vidas. Advertisement

