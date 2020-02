Jaqie Rivera invita a sus seguidoras a su baby shower La hija de Jenni Rivera, Jacqie Rivera, se prepara para celebrar en grande la próxima llegada de su cuarto retoño con una fiesta junto a sus seguidoras. ¡Mira cómo cinco de estas podrán formar parte de su baby shower! By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La fecha se acerca y Jacqie Rivera se prepara para dar a luz a su cuarto retoño. Pero la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera no quiere celebrar su primer baby shower con solo sus seres más allegados, por lo que ha invitado a que sus seguidores participen en un concurso para acompañarla en el festejo que se llevará a cabo el viernes, 7 de marzo. Aunque la madre de Jaylah Hope, Genevive y Jordan no ha revelado la fecha que se espera llegue el nuevo miembro de la familia Rivera, está a escasas semanas de recibirlo. El embarazo de Jacqie fue una total sorpresa tanto para ella como para el padre de la criatura, Mike Campos, ya que la pareja se había separado y decidido darse una nueva oportunidad cuando Jacqie descubrió que estaba en la dulce espera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja decidió dar la noticia del embarazo a través de un vídeo en sus redes sociales en septiembre del año pasado —al mismo tiempo que anunciaron que reanudaron su relación. Ambos se han mantenido al margen de los dimes y diretes sobre su relación, al punto que continúan sin compartir fotografías juntos en sus redes sociales. Por su parte, Campos expresó que su deseo para este 2020 es poder tener una fotografía con todos sus hijos, incluyendo la criatura que viene en camino. Mientras tanto, Jacqie continúa viviendo su cuarto embarazo, el cual ha confesado no ha sido fácil, especialmente en su tercer trimestre. No obstante, se ha mostrado feliz y emocionada por darle la bienvenida al bebé sorpresa y realizar su primer baby shower donde espera será acompañada por otras mamás embarazadas. Advertisement

