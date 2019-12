James Rodríguez enseña por primera vez el rostro al completo de su bebé ¡y el parecido es impresionante! El futbolista colombiano ha compartido una foto entrañable del rostro de su bebé al que sostiene en brazos su otro gran amor, su hija Salomé. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Le habíamos visto desde diferentes ángulos pero nunca tan cerquita. La espera se acabó y por fin James Rodríguez ha hecho ese regalazo a sus seguidores mostrando la carita al completo de su recién nacido Samuel. El pequeñín aparece en brazos de otro de los grandes amores en la vida del futbolista, su hija con Daniela Ospina, Salomé. La fotografía es un derroche absoluto de felicidad y ternura entre hermanos. Es la primera vez que el colombiano nos enseña sin recortes el precioso rostro de su hijo, del que tenemos que decir ha heredado la belleza de su papá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Los hijos son un regalo del señor. Los amo con toda mi alma”, ha escrito embelesado el deportista de 28 años. Una vez comprobado que el bebé no tiene nada que ver con Shannon de Lima, cabe resaltar que James ha formado la familia que siempre ha querido sin la necesidad de estar con nadie. La llegada de Samuel le ha llenado de absoluta felicidad y esa es su mayor alegría y prioridad en estos momentos en los que vive entregado sus dos hijos. La relación con su exmujer y madre de su hija es estupenda, al igual que con Shannon. Ambas han felicitado a James por esta grandísima noticia que sin duda ha sido el gran regalo del futbolista en este 2019. Advertisement

