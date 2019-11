James Rodríguez comparte feliz la primera foto de su bebé después de su nacimiento. ¡Qué ternura! El futbolista colombiano ha publicado una preciosa imagen de Samuel tras anunciar su paternidad y así ha reaccionado Shannon de Lima. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace apenas unos días, James Rodríguez anunciaba una de las mejores noticias que cualquier persona puede dar, volvía a ser papá de nuevo y de un hermoso niño, Samuel. El futbolista mostraba una de sus manitas feliz en una publicación en su perfil de redes sociales ante el asombro de todo el mundo, pues nadie se lo esperaba. El colombiano está dichoso y por eso ha querido compartir de nuevo una imagen entrañable de su lindo bebé que ha llegado para llenar su vida de ilusión. “Por los sueños que se harán realidad”, ha escrito. Orgulloso, el jugador mira embobado a su retoño de días que ya ha dado un estirón y luce precioso. Más de medio millón de personas han dado a LIKE en su cuenta de Instagram por el alto nivel de amor que desprende. De quien seguimos sin tener noticias es de Shannon de Lima. La modelo no ha vuelto a hablar del tema ni a mencionar nada relacionado desde su polémica en redes con quienes le criticaban por supuestamente tener un hijo a través de un vientre de alquiler. Image zoom pressinphoto/Sipa USA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera vez que James publicó la foto del nacimiento, la venezolana fue de las primeras en comentar e incluso hacerse eco de la imagen. Ahora nada de nada, dejando así aún más en el aire si verdaderamente ella es la mamá del niño. Aunque una famosa revista confirmó el hecho, lo cierto es que Shannon sigue haciendo su vida en Miami y con su hijo sin ningún cambio aparente. Nos quedamos con esta preciosa imagen de padre e hijo que ha enternecido a todos. ¡Muchísimas felicidades y que se críe con mucha salud, querido James! Advertisement EDIT POST

