El hijo de Jaime Camil lo interrumpe en plena entrevista ¡Mira el adorable video! El actor mexicano Jaime Camil se llevó una gran sorpresa cuando su hijo de cinco años lo interrumpió en plena entrevista. ¡Mira el gracioso video! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con la epidemia del coronavirus azotando a las comunidades a nivel mundial, muchos nos hemos tenido que quedar a trabajar en casa. Y eso incluye también ricos y famosos que como todos se las han tenido que ingeniar para seguir trabajando, concediendo entrevistas, etc. Pero como siempre, pasan imprevistos. Y uno de ellos, que resultó sumamente gracioso, ocurrió justamente cuando el actor Jaime Camil estaba en plena entrevista con People en Español para hablar sobre el estreno de su nueva serie Broke, que debutará en la cadena CBS este 2 de abril. Hablando desde una habitación de su casa en Los Ángeles, California, y a puerta cerrada, el actor mexicano de 46 años contaba los detalles de este nuevo sitcom que no solo lo trae de regreso a la pantalla chica luego de su gran éxito con Jane The Virgin (The CW). De pronto, se abrió la puerta de la habitación y su hijito Jaime Camil Balvanera, de cinco añitos, asomó el rostro y con ojitos curiosos se adentró para ocupar un sitio en las piernas de su papá. Image zoom Image zoom People en Español/screen grab El nene también le trajo una nota a su papá que decía "Give me back my stuff" : Image zoom People en Español/screen grab SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor de todo es que el orgulloso papá se tomó las cosas como debe ser: con calma y mucho sentido del humor. Y luego de cubrir al pequeño de besos hasta la punta del pie lo mandó de regreso para fuera. El debut de Broke convertiría a Camil en uno de los pocos estelares latinos en ocupar titulares en dicha cadena norteamericana fuera del mismísimo Desiderio Alberto Arnaz y de Acha III, es decir Desi Arnaz, quien estampó su nombre en Hollywood con la inolvidable serie I Love Lucy, según explica Camil. Broke debuta este jueves 2 de abril a las 9:30/8:30c por CBS. Advertisement

