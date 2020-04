¡Jacqie Rivera presenta al nuevo miembro de la familia: Julian Joy! La hija de la desaparecida Jenni Rivera presume a su recién nacido en redes colgando una tierna imagen tomada minutos después del nacimiento del bebé.



By Isis Sauceda/Los Angeles Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras dos días de suspenso y recuperación, Jacqie Rivera cumplió su promesa y presentó al nuevo miembro de su familia a sus seguidores en redes. La nueva mamá compartió una imagen del pequeño Julian Joy, a quien cariñosamente llama por sus iniciales, y expresó su felicidad de finalmente tenerlo en brazos. “Con mucha alegría les presento a baby JJ. Julian Joy Campos. Pesó 8.4 [libras] y [midió] 21 pulgadas de largo”, presumió la feliz mamá. “No puedo expresar lo que siente mi corazón. Estoy tan llena de gratitud. Dios me ha bendecido con mucho más de lo que podría ganar o merecer”. Luego de desmentir rumores de que había dado a luz la semana pasada, Jacqie compartió que el pequeño había nacido este lunes a eso de la 1 p.m. El parto se llevó a cabo en su casa, con la ayuda de una partera, y estuvo acompañada por sus hermanas Chiquis y Jenicka Rivera, así como por el padre del bebé, Mike Campos. “El elegir tener a JJ en casa fue la mejor decisión que pude tomar. No puedo explicar la experiencia, pero algo cambió en mí”, aseguró en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacqie había decidido tener un parto casero en noviembre del año pasado y había hecho todos los arreglos antes de que se anunciara la pandemia del coronavirus en marzo. Tras el brote de la COVID-19, la joven mamá aseguró que había tomado la mejor decisión posible para darle la bienvenida a su cuarto bebé en casa. No obstante confesó que no fue un parto fácil y se encuentra en la etapa de recuperación tras haber visitado a su doctor. “He estado descansando, lo necesitaba realmente”, reveló esta el martes a través de un vídeo publicado en sus historias de Instagram. “[Fue] un parto bien largo y bien duro, bien fuerte, pero gracias a Dios que todo está bien. El bebé está bien, yo estoy bien. Apenas regresamos del doctor y todo bien”. Este es el cuarto retoño para la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera y el tercero con Campos, de quien se había separado en el 2017.

