¡Jacqie Rivera se comió su placenta! ¿Viste cómo la preparó? La hermana de Chiquis Rivera acaba de dar a luz y las imágenes de cómo prepara su placenta cruda que después ingiere, dejaron a muchos con la boca abierta... Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Jacqie Rivera se come su placenta!, al igual que hicieron las Kardashians en su momento y otras muchas mujeres después de dar a luz a sus bebés. En unas impactantes imágenes, la hija de Jenni Rivera mostró como preparó los tejidos para poder ingerirlos después. Para ello, a la placenta cruda le añadió jugo de limón recién exprimido, pimienta de cayena y jengibre y lo transformó en píldoras. “Así puedo obtener todas las vitaminas y nutrientes de vuelta a mi cuerpo”. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=X-jOQ1q9OQE[/embed] Después de estos días de cuarentena en la etapa final de su embarazo, Jacqie publicó esta divertida foto el día antes de dar a luz a su cuarto hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Hola a todos! Solo para ver cómo andan. Sigo embarazada. Me he tomado estos últimos días para descansar. Espero que el bebé llegue pronto... Amo, bye” y añadió el hashtag de 40 semanas de embarazo. Después de la larga espera, la feliz mamá anunció así que el bebé había nacido. “Julián Joy Campos nació a las 12:59 PM el 27 de abril de 2020. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Pronto colgaremos su foto, después de que descanse. ¡El parto fue eterno!” aseguró la agotada mamá. Poco después compartía la primera foto de la carita de su hermoso bebé… “Con mucha alegría lea presento a baby JJ. Julian Joy Campos. Peso 8.4 y 21 pulgadas de largo. No puedo expresar lo que siente mi corazón. Estoy tan llena de gratitud. Dios me ha bendecido con mucho más de lo que podría ganar o merecer. Y el elegir tener a JJ en casa fue la mejor decisión de que pude tomar. No puedo explicar la experiencia, pero algo cambió en mi. A las personas que me amaron y me ayudaron a no rendirme. Gracias, no podría haberlo hecho sin ti”, dijo mencionando a Mike Campos, Chiquis Rivera, Jenicka López, Izabel Nicholas, Patty Gregory y a su dula que le atendió durante el parto.

