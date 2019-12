Jacqie Rivera asegura que ya tiene su regalo de Navidad: muestra su barriguita de cinco meses Jacqie Rivera presume su embarazo de casi cinco meses y asegura que su nuevo bebé es su regalo de Navidad. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Jacqie Rivera está más que lista para celebrar las fiestas navideñas, pero este año la cantante no espera ningún regalo, ya que asegura que su mejor presente ya lo tiene. La hija de la Diva de la Banda compartió por primera vez una imagen en la que se ve su creciente vientre de casi cinco meses. “¡Empieza a verse la Navidad!”, escribió junto a la foto colgada en su cuenta de Instagram en que aparece sosteniéndose la barriga. “Y tengo mi regalo dentro”. Jacqie ha mantenido a sus seguidores informados a través de video en YouTube sobre su sorprendente embarazo. La madre de ya tres retoños ha explicado sin tapujos ni reservas su sentir sobre la llegada de su cuarto hijo, que fue concebido en medio de un proceso de divorcio de su esposo Mike Campos. Obviamente, el embarazo reconcilió a la pareja que se ha dado una nueva oportunidad para seguir siendo una familia. El embarazo de Jacqie tomó por sorpresa a la familia Rivera, que ignoraba que buscaba reconciliarse con el padre de sus hijos. Sin embargo, las felicitaciones y buenos deseos le han llovido a la futura mamá que confesó haber estado “asustada y nerviosa” por la próxima llegada de su bebé sorpresa. “Otro bebé no era realmente parte de mis planes, pero estoy tratando de aceptar ese cambio”, confesó en su vlog en septiembre. Jacqie reveló que quedó embrazada a pesar de estar usando el método anticonceptivo DUI y que durante los primeros meses sufrió náuseas y antojos. Ahora todo está mejor y ya no puede esperar para conocer a su nuevo angelito. ¡Felicidades Jacqie! Advertisement

