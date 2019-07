Así han sido las vacaciones de Jacky Bracamontes en Bahamas By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Jacky Bracamontes, su esposo Martin Fuentes y sus cinco hijas están disfrutando a lo grande sus vacaciones en Bahamas Empezar galería De vacaciones Image zoom IG/Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes y Martín Fuentes llevaron a toda su familia de vacaciones a Bahamas. Advertisement Advertisement Sin las chicas Image zoom IG/Martin Fuentes Como siempre, Martín se toma fotos de él mismo muy al estilo de los galanes de los culebrones de Televisa. Jugando con papá Image zoom IG/Martin Fuentes Mini Jacky pudo volar alto gracias a su papá. Advertisement Como si fuera comercial de shampoo Image zoom IG/Jacky Bracamontes Madre e hija aprovecharon para tomarse un video cual modelos. Las gemelas Image zoom IG/Jacky Bracamontes Las hijas más pequeñas, Emilia y Paula, lucían adorables. Abuela querida Image zoom IG/IG/Jacky Bracamontes Tres generaciones de Jackys. ¡Bellas! Advertisement Advertisement Advertisement Familión Image zoom Martín Fuentes/Instagram Bahamas es uno de los destinos preferidos de la familia, pues no es la primera vez que comparten su experiencia en ese lugar. Con los cerdos Image zoom Jacky Bracamontes/Instagram Fueron a la popular isla de Pig Beach. ¿Será ella una capitana? Image zoom Martín Fuentes/Instagram Carolina podría tener un futuro navegando en el mar. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Besos! Image zoom Martín Fuentes/Instagram La pareja sabe divertirse juntos a pesar de ser padres de cinco hijas. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

