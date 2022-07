¡Jacky Bracamontes sorprende a su hija Carolina con una fiesta de cumpleaños soñada! Colores, animales de fantasía, dulces deliciosos y regalos sorpresa, ¡así fue el festejo número 8 de la hija de la actriz! "Ya estamos listos para celebrarla". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde primera hora de la mañana, Jacky Bracamontes y su familia están celebrando a lo grande otra fecha muy importante en el calendario: la del cumpleaños de su hija Carolina, que este sábado de cumple 8 añitos. Como siempre hace con sus pequeñas en su día especial, la actriz y su esposo Martin Fuentes organizaron un festejo lleno de color, regalos, sorpresas y, sobre todo, mucha alegría. La pequeña y sus hermanas se mostraron de lo más felices y entusiasmadas ante lo que sus papis tenían preparado para ellas y sus invitados. Unas imágenes que la también conductora compartió feliz en sus redes sociales. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes y sus hijas | Credit: IG/Jacky Bracamontes "¡Hoy cumple 8 años nuestra princesa Caritooooo! ¡Y ya estamos listos para celebrarla! ¡Te amamos Caro!", le escribió a su mamá junto estas imágenes de toda la familia disfrutando de este momento único. Los papis aprovecharon este día para celebrar también el cumpleaños de Renata que tiene lugar el 15 de julio. Ambas hermanas gozaron de la compañía de sus amiguitos en una fiesta soñada llena de juegos, agua y toda la diversión del mundo. Además de esta gran fiesta, la familia al completo decidió partir de viaje rumbo a un lugar de ensueño para las princesas de la casa, Orlando, donde este fin de semana visitarán los parques y se montarán en sus atracciones favoritas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de un divertido video en su perfil de Facebook, Jacky compartió los entrañables momentos que como padres están brindando a sus hijas. "Estamos en Orlando para celebrar el cumpleaños de Caro y ¡miren qué cuartos tan chulos tienen mis chiquitas! Ya estamos listos para ir a los parques, y los niños van todos uniformados", escribió junto a unas imágenes de lo más divertidas.

