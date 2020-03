Jacky Bracamontes separada de sus hijas por culpa del coronavirus La actriz mexicana compartió con pesar que se encuentra lejos de sus hijas mayores y su esposo hasta saber si ha habido contagio o no. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La crisis del coronavirus está afectando, además de la salud de miles de personas, a muchísimas familias que se ven obligadas a separarse. Jacky Bracamontes es uno de esos tristes casos tal y como ella misma ha compartido con pesar en sus redes sociales. La actriz mexicana que se encontraba en su país con sus gemelas por asuntos de trabajo dejó a su marido e hijas mayores en Miami. Ahora, antes de volver, tienen que estar un tiempo separados hasta que se hagan las pruebas y se confirme que todo está bien. “No vamos a poder estar juntos hasta saber si tienen el bicho o no”, dijo apenada a través de sus historias de Instagram. Las ganas por reencontrarse con sus amores son infinitas pero en estos momentos la responsabilidad y la prevención para evitar mayores contagios es primordial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la actriz viajará Miami tendrá que estar separada de los suyos hasta saber los resultados. Al menos tiene a su lado a sus bebecitas Emi y Pau que en esta ocasión se quedaron con mami. “El mensaje principal aquí es el estar todos juntos en familia y tratar de sobrellevar esto que no es fácil”. Las grabaciones de su nueva película en su tierra fueron suspendidas como muchos otros proyectos cinematográficos y televisivos. La prioridad es parar la propagación del virus y esta es la única manera de ponerle freno. Esperamos que pronto tengan esos tests, que salgan negativos y que los siete puedan disfrutar de sus besos y abrazos en esta etapa tan convulsa. Advertisement

