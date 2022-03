Jacky Bracamontes regala a su hija mayor el mejor cumpleaños de su vida La pequeña Jackita cumplió 9 años en una fiesta por todo lo alto en la que sus padres hicieron realidad uno de sus grandes sueños. "Una fiesta de ensueño para nuestra princesa". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El tiempo no corre, vuela! Y si no que se lo pregunten a Jacky Bracamontes. La mayor de sus hijas, Jackita, como amorosamente le llaman, ¡acaba de cumplir 9 años! Y sus papis lo han celebrado por todo lo alto. Desde días atrás, la actriz estuvo ultimando todos los detalles de esta fiesta tan especial que su hija les había pedido. Sueño más que cumplido. La intérprete de La suerte de Loli y su marido Martín Fuentes tiraron la casa por la ventana para ofrecerle a su primogénita el festejo de cuento que ella quería. "¡Una fiesta de ensueño para nuestra princesa que el martes cumple 9 años! Ella pidió una fiesta de SPA", escribió la feliz mamá. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes y sus hijas | Credit: IG/Jacky Bracamontes Una celebración a lo grande que incluyó invitados de excepción, un manjar de rica comida, una torta personalizada para la cumpleañera ¡y hasta un pase de modelos de la misma! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jackita demostró haber heredado la soltura de su mami en el escenario y así lo presumió en este paseíllo por una pasarela improvisada. Los fieles e intrépidos fans de la actriz no tardaron en comparar las imágenes de la hija de Jacky con unas de ella modelando hace años en las que se percibe la gracia y el parecido de ambas. La feliz mamá disfrutó igual o más que sus pequeñas y no paró de reír, jugar con ellas y llenar de besos y abrazos a su princesa. Un cumpleaños lleno de luz, amor y color que su protagonista seguro no olvidará jamás. ¡Muchísimas felicidades en tu día!

