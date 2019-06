Jacky Bracamontes recuperó su figura a un mes de dar a luz, ¿cómo lo logró?

A su paso por la alfombra roja de la feria Natpe, Jacqueline Bracamontes no reveló cuál es su nuevo proyecto con Telemundo pero sí compartió el “secreto” para recuperar su figura, a tan solo un mes de haber dado a luz a sus mellizas Paula y Emilia.

“Cinco hijas ese es el secreto, cinco hijas que no paras en todo el día; de verdad que no he descansado desde que di a luz, y con cesárea que no es fácil. He estado corriendo detrás de las grandes atendiendo a las bebés, tratando de que nadie se sienta excluida, que todas se sientan amadas, entonces eso es parte del secreto”, dijo a MezcalTV.

“La amamantada [también ayuda]. Me estoy alimentando bien, tomo agua, no he hecho ejercicio porque no he cumplido ni la cuarentena, pero bueno, yo creo que tiene que ver un poquito de genética también, y agradecida con Dios”, agregó.

¿Cómo fue el parto de las mellizas?

“Fue un parto muy emotivo, lloré mucho. Cuando me senté en el quirófano lloré mucho porque me recordé de mi primer embarazo, que era también doble, entonces fue como curativo para mí también y el escucharlas llorar a las dos fue el mejor momento para mí”.

¿Cómo está resultando tener dos recién nacidas a la vez?

“Toda una experiencia, algo que nunca antes había vivido; una está comiendo y la otra empieza a llorar, le sabotea la comida a la otra, y luego la otra hace del baño, y entonces hay como que partirse en mil y prioridades, ni modo. Gracias a Dios tengo ayuda, pero hay veces que estoy sola y no está fácil, pero ni modo, tienen que aprender desde ahorita a compartir”.