¡Así fue la fiesta de cumpleaños de Jacky Bracamontes y la bonita sorpresa de sus hijas! La actriz celebró por todo lo alto un año más de vida. Lo que no se esperaba era lo que sus cinco princesas le tenían preparado para este día tan especial. ¡Qué ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Espléndida. Esa es una de las palabras que mejor define el estado físico, personal y profesional de Jacky Bracamontes justo cuando cumple 41 años. Con motivo de su nueva vuelta al sol, su casa se visitó de fiesta y alegría para celebrar un día tan importante que casi coincide con la Navidad. Como en todo festejo que se preste no faltó la tarta, la música, las risas, los regalos y, por supuesto, las sorpresas. Estas llegaron de la mano de sus cinco princesas, quienes sorprendieron a su mami con un gesto que hizo que la actriz y conductora mexicana se emocionara hasta casi las lágrimas. No se trata de un video cualquiera de felicitación, sino de uno muy elaborado que recorre la vida de la artista desde pequeña hasta la actualidad. Su infancia, sus inicios como modelo, su etapa de actriz... Y todo contado por esos cinco angelitos de una manera entrañable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi mejor regalo", escribió orgullosa junto a este video que emocionó a todos sus seguidores. ¡Imposible no hacerlo! Una idea detrás de la cual se esconde otro de sus grandes amores, su esposo Martin Fuentes. Además de contar la historia de su vida de esta forma tan bonita, también le cantaron el cumpleaños y desearon lo mejor para este año que estrena. Hasta las gemelas, Emilia y Paula, chapurrearon algunas palabras. Ellas apenas habían estado de celebración, pues días antes cumplieron dos añitos. Una hermosa y numerosa familia por la que Jacky se desvive. ¡Muchísimas felicidades querida!

