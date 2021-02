Close

Jacky Bracamontes se rompe al hablar de su bebé fallecido. "¿Por qué Diosito se llevó a mi niño?" La actriz volvió a recordar esta tragedia que azotó su vida con la periodista Rebeka Smyth, a quien reveló qué hicieron con las cenizas del chiquitín. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una de las sonrisas más bonitas y reales de la televisión. Es difícil no ver a Jacky Bracamontes esbozarla y eso, se agradece. En una reciente entrevista con la periodista Rebeka Smyth para el programa Hoy día, la actriz confesó que su vida no era perfecta, como la de nadie, y repasó algunos de los momentos más dolorosos que le tocó vivir. El más duro fue la pérdida de su bebé antes de nacer. Un episodio del que ha hablado muchas veces y que siempre pone su voz a temblar. "Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba: '¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Diosito se llevó a mi niño?", explicó. Con el tiempo entendió que lo importante no era saber el porqué, sino el para qué. Después de esa pérdida la también conductora pasó por una fuerte depresión de la que habla abiertamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue tan duro que su esposo, Martín Fuentes, su gran apoyo entonces y siempre, le ocultó algo muy importante durante casi tres años. "Martín guardó las cenizas y nunca me dijo". Jacky tenía claro que no quería enterrarlo. Así que la pareja llegó a la conclusión de dejarle cerquita de ellos. "Le dije: 'Vamos a esparcir las cenizas en el mar'", explicó. Ambos aman este lugar, así que era perfecto. Más de 7 años después sigue extrañándole y emocionándose cuando habla de ese momento, pero el amor de esposo, sus hijas y la energía de su bebé, allá donde esté, le dan fuerza cada día para ser una mujer guerrera y un ejemplo para muchas personas. ¡Gracias, Jacky!

