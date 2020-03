Jacky Bracamontes confiesa qué haría si se enterase que una de sus hijas es lesbiana La actriz y conductora mexicana ha respondido sin miedo a las críticas cómo reaccionaría y su contestación no ha sido indiferente para nadie. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una orgullosa y feliz mamá de cinco princesas. Su sueño de formar una familia numerosa se hizo realidad y Jacky Bracamontes no podría estar más contenta. Así lo ha explicado en su programa Netas Divinas donde esta semana abordaron un tema muy importante sobre los hijos que ella encaró con valentía. ¿Qué ocurriría si se enterase que una de sus niñas es lesbiana? La también actriz no tuvo reparo en contestar. Por supuesto que las apoyaría y ofrecería todo su amor y comprensión. “Mi objetivo en esta vida es ver sonreír a mis hijas, es verlas felices, realizadas, verlas mujeronas, pero siempre sonriendo y si eso las hace feliz, yo las voy a apoyar”, dijo convencida. Pero acepta que tendría que asumirlo. Image zoom Y una manera de hacerlo es yendo a un profesional. “A lo mejor tendría que ir a un psicólogo que me ayudara a lidiar porque es algo que no he vivido en mi familia y tendría que aprenderlo, pero yo vengo a esta vida a apoyarlas, a verlas sonreír, a darles alas y no a cortárselas”, añadió muy emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este programa también hablaron de la violencia de género y de lo importante que es enseñarles a ser fuertes, a quererse y a no aceptar nunca este tipo de conductas en sus relaciones con los demás. “Eso tiene que ver con el respeto, enseñemos a nuestras hijas a darse a respetar, a los niños a respetar también, respetarnos todos, ahí está el secreto”, dijo a sus compañeras. ¡Gracias Jacky por tus sinceras reflexiones y confesiones! Advertisement

Jacky Bracamontes confiesa qué haría si se enterase que una de sus hijas es lesbiana

