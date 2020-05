¡Jacky Bracamontes y Martin Fuentes compartieron fiesta junto a sus cinco hijas! ¡Fiesta por partida doble! Rodeados de globos y mucho amor, así celebraron Jacqueline Bracamontes y Martin Fuentes el 10 de mayo junto a sus cinco hijas ya que, además de celebrarse el día de las madres, ¡también cumplió años el piloto de carreras! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Hoy domingo fue un día doblemente festivo en casa de la encantadora Jacky Bracamontes! Además de celebrar el Día de las Mamás, a esta mami no le quedó otro remedio que compartir su trono con el papá de sus cinco hijas: su marido Martín Fuentes, quien cumplió años hoy día diez de mayo. “HAPPY BDAY mi Martín!!!! Que vengan muchos años más de salud, paz, felicidad y mucho amor!!!”, dijo muy efusiva con cantidad de signos de admiración su enamorada esposa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jacqueline Bracamontes tuvo una idea genial para celebrar a su marido, piloto de carretas, y rodeados de globos negros, rojos y blancos, le sirvió un pastel de cumpleaños en forma de auto, la otra gran pasión de su esposo además de su familia. Las pequeñas Jackita, Renata, Carito, Emilia y Paula lo pasaron de lo lindo con sus papás. Por su parte, Martín Fuentes no se olvidó de tener un precioso detalle con su mujer en este día tan especial, regalándole un enorme arreglo de flores con rosas rojas y fucsias en una base blanca que iluminaron la sonrisa de la bella actriz y súper mamá de familia numerosa. “¡Gracias por mis hermosas flores, cumpleañero!” y después de dedicarle tres corazoncitos, escribió un hashtag que describió perfectamente su día: #happymom o feliz mamá. En las familias numerosas no hay un minuto para el descanso y así acabaron las hijas de Jacky, aplastadas unas contra otras, para abrazar a su mamá en este día tan importante. “¡FELIZ DÍA DE LAS MAMÁS! Así es como precisamente me siento hoy... FELIZ y muy bendecida de tener como hijas a estas 5 princesas que son mi TODO!!! Mamás y mamacitas, ¡que la pasen muy bien y súper consentidas!”, deseó la Bracamontes a todas sus seguidoras.

