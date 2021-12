La espectacular fiesta de princesas con la que Jacky Bracamontes celebró el cumpleaños número 3 de sus hijas Emilia y Paula La conductora mexicana no escatimó en detalles para hacer de este día uno mágico y especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes, su esposo y sus 5 hijas | Credit: Instagram Jacky Bracamontes El 20 de diciembre es una fecha muy especial para Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes ya que sus princesas más pequeñas, Emi y Pau –como las llaman cariñosamente desde que las sostuvieron por primera vez en sus brazos–, cumplen un año más de vida. "Feliz cumpleaños mis princesas hermosas. 3 años wow, ¿en qué momento ya son grandes mis bebés? Las amamos con locura", no tardó en escribir la conductora de 41 años este lunes a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 7 millones de seguidores. El papá de las cumpleañeras no se quedó atrás y también acudió a las redes sociales para dedicarles unas emotivas palabras a sus 'princesas' en este día tan especial. "Hoy hace 3 años nacieron estas 2 princesas que vinieron a revolucionar nuestras vidas con su energía. Las amo con todo mi corazón", escribió el piloto de carreras. La presentadora de Telemundo y su esposo sorprendieron a las cumpleañeras con una espectacular fiesta ambientada en la película de animación favorita de las niñas, Frozen. Precisamente, las protagonistas de la celebración acudieron a la fiesta disfrazadas del personaje principal del exitoso largometraje de animación producido por Walt Disney Animation Studios. En las diferentes imágenes que compartieron tanto Jacky como Martín a través de las redes sociales se puede apreciar que la pareja no escatimó en gastos ni en detalles para hacer de esta celebración un momento único y especial en la vida de sus hermosas princesas. Una ostentosa mesa principal de dulces, cientos de globos, arreglos florales… Aunque fue una fiesta con pocos invitados, no faltó detalle alguno. Las imágenes hablan por sí solas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Festejando a nuestras princesas. Emi y Pau cumplen hoy 3 años y quisieron su fiesta de Frozen. Están felices. Las amamos", escribió Bracamontes junto a una instantánea en la que posa con su esposo y sus cinco hijas frente a un apetecible pastel de cumpleaños.

