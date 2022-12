Jacky Bracamontes celebra el cumpleaños de sus gemelas con una fiesta por todo lo alto Paula y Emilia cumplieron 4 años y sus papis les hicieron un festejo de cuento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de Jacky Bracamontes está de fiesta, y no solo porque la Navidad está en puertas, sino porque dos de sus grandes amores cumplen años. Paula y Emilia, ya tienen 4 primaveras, y sus papis quisieron celebrarlo por todo lo alto con una fiesta que no olvidarán nunca. Las gemelas y los invitados a este espectacular festejo disfrutaron de un sinfín de actividades donde el gran protagonista fue, además de las cumpleañeras, el arco iris que iluminó cada detalle. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes celebra el cumpleaños de sus hijas Paula y Emilia | Credit: Mezcalent Vestidas como princesas de cuento, las chiquitinas tuvieron su propia tarta, cada una con su nombre, una gran piscina de bolas y actividades como la pintura para hacer de este día uno inolvidable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Feliz cumpleaños a mis princesas hermosas! Que aunque ya no son bebé, ¡para mí siempre van a ser MIS BEBÉS! ¡Las amooooo, Emilia y Paula hoy cumplen 4 años!!", escribió la mami emocionada junto a estas imágenes. Sonrientes y de lo más felices con su fiesta de colores, las chiquitinas de la casa recibieron los regalos y el cariño de quienes les acompañaron. Su papi, Martín Fuentes, también les dedicó unas hermosas palabras. "Hoy hace 4 años llegaron a este mundo estos dos angelitos, revolucionando a toda la familia. Las amamos con todo el corazón y que siempre brille su luz y compartan esa buena energía al mundo entero. ¡FELIZ CUMPLE EMILIA Y PAULA!", escribió en sus redes. Un día de ensueño donde adultos y niños disfrutaron de lo lindo.

