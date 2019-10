Jacky Bracamontes bautiza a sus mellizas Emilia y Paula By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La conductora y actriz mexicana tiró, como se suele decir, la casa por la ventana para celebrar el bautizo de sus mellizas, Emilia y Paula, quienes vinieron al mundo en diciembre del año pasado. ¡Te mostramos algunas imágenes de lo que dio de sí este evento que estuvo repleto de celebridades! Empezar galería Bautizo de Emilia y Paula Image zoom Instagram Jomari Goyso Rodeados de sus seres queridos, Jacky Bracamontes y su esposo, el piloto de carreras Martín Fuentes, celebraron el pasado viernes el bautizo de sus hijas, las mellizas Emilia y Paula. Las bebés, que llegaron al mundo en diciembre de 2018, recibieron el sacramento del bautismo en su país natal, México. Advertisement Advertisement Amigos forever Image zoom Instagram Jomari Goyso “Te amo Jacky. Eres muy especial. Felicidades en tu mejor legado que es ser madre de 5 princesas”, escribió Goyso junto a esta imagen en la que posa con la presentadora. Trío de guapos Image zoom Instagram Jomari Goyso Ana Brenda, quien trabajó con Jacky en la exitosa telenovela de Televisa Sortilegio, también acompañó a la conductora y a su esposo en este día tan importante. Advertisement Invitados de lujo Image zoom Instagram Carla Estrada El bautizo estuvo repleto de personalidades del mundo artístico, como la productora Carla Estrada, quien produjo la última teleovela que protagonizó Bracamontes: Sortilegio. Gran celebración Image zoom Instagram Carla Estrada “Celebrando el bautizo de Emilia y Paula. Gracias Jacky por compartirnos este momento tan especial. La pasé increíble”, fueron las palabras con las que Estrada acompañó esta instantánea de la celebración. Más invitados Image zoom Instagram Carla Estrada La exesposa de Gabriel Soto, Geraldine Bazán, quien posa en la foto con Ana Brenda y Carla Estrada, fue otra de las celebridades que dijo presente en el bautizo de las mellizas. Advertisement Advertisement Advertisement Bellas Image zoom Instagram Jacky Bracamontes Emilia y Paula están a punto de cumplir sus primeros diez meses de vida. Madre e hija Image zoom Instagram Jacky Bracamontes “Amor del bueno. Te amo mi Emilia”, escribió Bracamontes junto a esta bella instantánea que publicó a finales de septiembre en Instagram. 5 princesas Image zoom Instagram Jacky Bracamontes Con Emilia y Paula, son cinco las hijas que tiene el matrimonio formado por Jacky y Martín. Advertisement Advertisement Advertisement Mamá orgullosa Image zoom Instagram Jacky Bracamontes Así de sonriente posaba Jacky en compañía de sus mellizas a finales de junio en Instagram. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

