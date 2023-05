¡Jacky Bracamontes abre las puertas de su casa para mostrar el rincón mágico de sus hijas! La presentadora enseñó la espectacular sala de juegos de sus hijas, un espacio de fantasía donde todo es diversión y alegría. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La felicidad de sus hijas es su felicidad. Por eso, todo es poco para Jacky Bracamontes en lo que se refiere a las princesas de su hogar. La presentadora abrió las puertas de su casa, la cual remodeló recientemente, para mostrar uno de los rincones más llenos de magia. Un espacio lleno de fantasía y creado para sus hijas, Jacky, Carolina, Renata, Paula y Emilia, a quienes la actriz sabe controlar y tener contentas. Se trata de su habitación de juegos. Una estancia muy original que no forma parte exactamente de lo que es el interior de la casa, sino de otro lugar. Son tantos los juguetes y juegos que tienen, que había que buscar un sitio amplio donde, además, se encontraran a gusto. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes muestra la espectacular sala de juegos de sus hijas | Credit: (Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) ¡Y vaya si lo han encontrado! A través de un video en su cuenta de Facebook, Jacky ha mostrado qué lugar de su espectacular mansión en Miami han dedicado a la diversión de las pequeñas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ellas necesitan un lugar donde explayarse, donde pintar, donde jugar, donde hacer tiradero, y qué mejor que en el garaje", explicó mientras lo mostraba. "Donde tendría que haber coches, ¡oh no Señor! Están los juguetes de las niñas", dijo con la mejor de las sonrisas y feliz de que así sea. Vestidos de princesas, dibujos, libros, castillos, pinturas, peluches, marionetas, carriolas y hasta un área de cocina y maquillaje tienen. "Siempre tenemos mil cosas que hacer en esta habitación, ¡pueden hacer todo lo que quieran!", terminó la feliz mamá. ¡Un espacio para las pequeñas de la casa que también encanta a los adultos!

