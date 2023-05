Jackie Guerrido reaparece en redes y marca una fecha muy especial al lado de su hijo: "El Mejor" La conductora puertorriqueña compartió orgullosa una foto al lado de Kobe Bourne posando en Manhattan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que su programa Despierta America en Domingo fuera cancelado a principios de año por la cadena Univision los fans han tenido que consolarse con escuchar a Jackie Guerrido en la radio o con sus (esporádicos) posts en la red. Y es que la periodista, actriz, locutora y madre puertorriqueña no se asoma mucho a las redes, a pesar de mantenerse activa en todas las plataformas. Lógicamente cuando la joven abuela postea algo es para marcar una fecha importante, cosa que ha hecho este domingo al aparecer al lado de su hijo, Kobe Bourne, de 33 años, para celebrar el Día de la Madre. Con un corto pero cariñoso mensaje Guerrido apareció posando al lado del productor musical y DJ, en la zona de Times Square, en Manhattan. "Te amo, hijo", exclamó Guerrido en su post añadiendo un corazoncito y exclamando que él es "el mejor". jackie guerrido con su hijo kobe bourne Credit: IG/Jackie Guerrido En el 2020 el hijo de Kob Bourne compartió esta foto del recuerdo al lado de su hermana, la Adieny, quien actualmente se desempeña como artista de arte abstracto, para celebrar a su madre en su día. jackie guerrido con su hijo kobe bourne Credit: IG Kobe Bourne SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento más orgullosa porque son personas muy trabajadoras", ha dicho Guerrido sobre sus adorados hijos. "De verdad que no se cansan de trabajar y el trabajo fuerte y la dedicación es lo que determina hasta donde tú vas a llegar". La boricua considera que ellos se han convertido en sus "mayores maestros". "Por muchos años de mi vida yo fui quien le di a ellos. El rol de madre nunca termina, pero nunca imaginé que ellos me fueran a enseñar tanto", afirma. "Considero gran parte de mi aprendizaje gracias a lo que he aprendido con ellos, lo he aplicado a mi día a día y de verdad que me ha permitido crecer mucho como ser humano, como madre, como profesional. Yo le agradezco tanto a Dios porque los hijos son como una lotería, nunca sabes, pero de verdad que con ellos yo creo que Dios me ha premiado muchísimo".

