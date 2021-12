¡Jackie Cruz está embarazada de gemelos! La actriz reveló que espera la parejita junto a su esposo Fernando García. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La exprotagonista de la popular serie Orange Is the New Black, Jackie Cruz, está lista para embarcarse en la aventura más importante de su vida: la maternidad. Luego de varios meses de especulación, la actriz finalmente reveló que pronto se convertirá en madre de una niña y un varón junto a su esposo Fernando García. "Ha sido un embarazo maravilloso, honestamente", aseguró Cruz en exclusiva a People. "Lo había estado buscando por años, ya que he tenido problemas de fertilidad". Concebir con la ayuda de tratamientos médicos era una posibilidad aprobada por la actriz, aunque su esposo deseaba que sucediera de manera natural. DO NOT REUSE - Jackie Cruz Credit: JOSE JESUS PEREZ/VESTIDO: POMPI GARCÍA "Yo me oponía. Decía, 'No, quiero esto ahora'. Pero él decía: 'No, vamos. Dale una oportunidad a tu cuerpo. Para eso está hecha la mujer'. Pero algunas personas son diferentes. Alguna gente tiene que tomar [tratamiento] de fertilidad, pero quisimos intentar hacerlo de manera natural primero. Y claro, si eso no funcionaba, había otros métodos", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la prodigiosa naturaleza los sorprendió, y luego de tomar un descanso y viajar a México para alejarse de todo el estrés y el ajetreo de la metrópoli angelina, la actriz sintió un extraño cambio en su cuerpo que la sorprendió con la noticia. "Ya me estaba desintoxicando. Creo que tenía tres meses o algo. No lo sabía, no lo veía, pero estaba un poco emocional. Pensé que era normal. Había faltado mi período, pero estaba [viviendo] el momento, cuidando mi cuerpo, mi alma, meditando y creyendo. Iba al mar y oraba a mi Dios", recordó sobre los primeros síntomas. "Y cuando pensé que estaba embarazada, literalmente estaba embarazada y no lo sabía". DO NOT REUSE - Jackie Cruz y su esposo Fernando Garcia Credit: JOSE JESUS PEREZ/VESTIDO: POMPI GARCÍA La actriz se encuentra en su sexto mes de gestación, y asegura sentirse ¡más sexy que nunca! "Simplemente he estado aprendiendo tanto sobre mi cuerpo y sabes, me siento tan sexy. Tengo que ser honesta, nunca me había sentido tan cómoda en mi propio cuerpo", reveló. "Es tan extraño. Camino desnuda por la casa porque la ropa interior me molesta ahora. Mi esposo dice, 'Me gusta esta nueva [versión] de ti'. Digo, vivimos en medio de la jungla, así que no es como si la gente está mirando por la ventana", explicó. "Pero ha sido una gran experiencia". Cruz está tan enamorada de esta nueva etapa de su vida que no descarta la posibilidad de volverse a embarazar tan pronto nazcan los gemelos. "Da miedo. Me gusta estar embarazada. Eso puede suceder nuevamente", comentó entre risas. "Ese siempre ha sido mi sueño, tener una gran familia. Mi esposo piensa lo mismo". DO NOT REUSE - Jackie Cruz Credit: JOSE JESUS PEREZ/VESTIDO: POMPI GARCÍA La pareja desea tener cuatro hijos, pero por lo pronto tendrán manos llenas con la parejita que está supuesta a llegar al mundo a principios del próximo año. "En cuanto nazcan, buscaré cómo volverlo a hacer [embarazarse de gemelos]", dijo. ¡Felicidades!

