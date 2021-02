Close

¡ J Balvin será papá por primera vez! Valentina Ferrer está embarazada de cinco meses aproximadamente, confirmó en exclusiva Tanya Charry para El gordo y la flaca. Estos son los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al parecer, J Balvin quería mantenerlo en secreto pero Tanya Charry, de El gordo y la flaca, desveló hoy la enorme alegría de esta hermosa noticia para los fans del cantante colombiano: ¡Balvin y su novia Valentina Ferrer, esperan su primer hijo! Sorprendidos por las cámaras del programa en la ciudad de Los Ángeles, California, podía observarse cómo la modelo iba muy tapada, quizá con la intención de cubrir su pancita de los cámaras y ante los fans que les rodeaban. La reportera del programa de Raúl de Molina y Lili Estefan, confirmó en primicia que la pareja espera un bebé. Valentina está "embarazada de cinco meses, aproximadamente, y están felices con la noticia", y recordó que éste "era uno de los más fuertes deseos que tenía José", como él mismo le dijo en una de sus entrevistas juntos. Image zoom Credit: IG/Valentina Ferrer SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al preguntarle por sus sueños, J Balvin lo tuvo claro: soñaba "con una familia, unos hijos y ser muy feliz", algo que redondearía continuando con su continuados triunfos en la música. Ahora el sueño de ser papá por fin se hizo realidad. Según Charry, la mamá de J. Balvin, quien también sufrió sus momentos malos esta pandemia por complicaciones de salud, estaría muy feliz con la noticia. Recordó que J Balvin y Valentina Ferrer rompieron después de una larga relación y la modelo incluso regresó a Argentina para poner tierra por medio. Pero la pandemia volvió a unirles y ahora este bebé sería el fruto de su amor. Después de lidiar con graves problemas de depresión y superar el coronavirus y la ansiedad que le provocó la enfermedad, sin duda este es ya un gran año para el cantante. ¡Felicidades!

