Ivonne Montero se rompe en La casa de los famosos al hablar de la anomalía con la que nació su hija: "Necesita más cirugías" La actriz mexicana destacó que su hija es "una niña muy fuerte" que se ha convertido "en una maestra" para ella. Ivonne también habló sobre el quiste que tiene la menor en la nariz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero Ivonne Montero; hija de Ivonne Montero | Credit: La casa de los famosos; Instagram Ivonne Montero Si hay una mamá guerrera esa es Ivonne Montero. La actriz mexicana no pudo evitar emocionarse recientemente en La casa de los famosos (Telemundo) al compartir con sus compañeros los difíciles momentos que vivió tras la llegada al mundo de su hija Antonella luego de que la niña naciera con una anomalía en su corazón que la tuvo al borde de la muerte. "Ella entró a su primer cirugía a los 9 meses, le abrieron acá y le conectaron una arteria para que pudiera hacer trabajar ese ventrículo que no tenía arteria", contó al borde de las lágrimas la protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes, Amor descarado y La loba. "Yo volteo atrás y digo, ¿en qué momento pude pasar todo esto? ¿Cómo pude? Y más ella, cómo logró. Yo una vez se lo dije: 'Mami tú eres una guerrera, tú peleaste con la muerte'. Yo me acuerdo que estaba tan grave que yo no podía decirle a mis papás lo grave que ella estaba. Yo solamente le pedía a Dios: 'No me la quites'", dijo visiblemente emocionada. Ivonne Montero Ivonne Montero en La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos Necesita más cirugías La actriz, quien supera el millón de seguidores en Instagram, explicó que la pequeña de 9 años aún necesita someterse a más cirugías ya que "la anomalía con la que nació es compleja". "Ahorita en septiembre le van a hacer estudios para ver si ya es candidata porque ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angostita [estrechita], entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón. Pero en el momento en que agrandaron la arteria pulmonar las tres valvulitas, que son esas que abren y cierran dentro, le quedaron cortas, entonces tiene un soplo, pero tiene un soplo fuerte y eso es lo que tienen que corregirle ahora", detalló. Ivonne Montero Antonella, hija de Ivonne Montero | Credit: Instagram Ivonne Montero A pesar de ello, Ivonne quiso resaltar que su hija es una niña "muy fuerte". "Antonella es enérgica a morir, es una niña invencible, tiene una energía [que] no la paras con nada, es superparlanchina, es superinteligente, es muy chistosilla, es muy linda niña", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El quiste de su nariz La actriz de 48 años también habló sobre el quiste que tiene su hija en la nariz. Ivonne Montero Ivonne Montero y su hija Antonella | Credit: Instagram Ivonne Montero "Afortunadamente no está ramificado, es solamente estético", explicó Ivonne, quien reconoció que le gustaría arreglárselo, "pero ella no quiere". "Me dice: 'No mamá, así me gusta, así déjamelo'", compartió Ivonne. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

