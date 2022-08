Ivonne Montero, la mamá guerrera de Antonella: así es la "compleja anomalía" en el corazón con la que nació su hija Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ivonne Montero Credit: Instagram (x2) La actriz mexicana se convirtió este lunes en la ganadora de la segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo), llevándose el codiciado maletín con los 200 mil dólares. "Gracias hija mía, lo logramos mi reina hermosa", expresó una emocionadísima Ivonne tras ganar el premio. Como mamá soltera, la protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes tenía un objetivo claro al entrar a concursar en el exitoso reality show de Telemundo y lo cumplió: ganar el dinero para su pequeña, quien nació con una compleja anomalía y necesita más cirugías. Cuatro llegaron a la gala final, pero solo uno podía ganar. Ivonne Montero se convirtió este lunes en la gran ganadora de la segunda edición del exitoso reality show de Telemundo. La actriz mexicana se impuso a Toni Costa, Nacho Casano y Salvador Zerboni, quienes tuvieron que conformarse con el cuarto, tercer y segundo lugar de la competencia, respectivamente. Al igual que sucediera el año pasado con Alicia Machado, Montero se llevó el codiciado maletín con los 200 mil dólares tras 12 semanas encerrada en la casa más famosa de la televisión hispana. Pero Ivonne y Alicia comparten algo más que su victoria en La casa de los famosos: ambas son mamás solteras. "Eres la última habitante, la ganadora absoluta, nos demostraste Ivonne que el amor de una madre supera cualquier prueba por difícil que sea, gracias a tu persistencia y a tu resistencia Ivonne hemos aprendido que podemos estar solos aun rodeados de gente y que de nosotros depende darle sentido a esa soledad, de cada uno de nosotros depende el no perder de vista la meta y el objetivo. Fuimos testigos Ivonne de tu fuerza y de tu tolerancia, eres una estrella, una artista y te lo has ganado con tu esfuerzo y tu dedicación, con la sensibilidad de tu alma y tu fuerza de mujer mexicana. Adiós Ivonne, adiós a la mamá guerrera de Antonella", eran las emotivas palabras que le dedicaba 'La jefa' antes de abandonar la que había sido su casa durante los últimos tres meses.

La hija de Ivonne nació con una "anomalía compleja". "Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angostita [estrechita], entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón", contó en sus primeros días de convivencia en La casa de los famosos.

La niña se sometió a su primera cirugía con solo 9 meses de vida. "Le abrieron y le conectaron una arteria para que pudiera hacer trabajar ese ventrículo que no tenía arteria".

Con 2 añitos, Antonella tuvo una cirugía a corazón abierto, "que fue cuando se puso grave". "Y en esa cirugía tuvo 5 cirugías, digamos que en una sola semana entró 5 veces a quirófano para tratar de salvarle la vida. Fueron momentos muy complicados", reconoció hace 3 años en entrevista con el programa El minuto que cambió mi destino (Imagen Televisión).

"Yo me acuerdo que estaba tan grave que yo no podía decirle a mis papás lo grave que ella estaba. Yo solamente le pedía a Dios: 'No me la quites'", contó meses atrás entre lágrimas en el reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego.

Aunque se ha convertido en una niña "enérgica a morir" con "una energía que no la paras con nada", la pequeña de 9 años aún necesita someterse a más cirugías. "Ahorita en septiembre le van a hacer estudios para ver si ya es candidata...", contó Ivonne en La casa de los famosos. "En el momento en que agrandaron la arteria pulmonar las tres valvulitas, que son esas que abren y cierran dentro, le quedaron cortas, entonces tiene un soplo, pero tiene un soplo fuerte y eso es lo que tienen que corregirle ahora".

Afortunadamente, el quiste que tiene la niña en la nariz "no está ramificado, es solamente estético", llegó a explicar Ivonne, quien reconoció que le gustaría arreglárselo, "pero ella no quiere".

"Tu felicidad me hace feliz, tu sonrisa me hace sonreír, tu alegría me da alegría, tu fuerza me da valor, tu presencia me hace mamá", escribió la actriz junto a esta tierna instantánea que publicó en Instagram en mayo de 2021.

