Ivonne Montero comparte una "supernoticia" sobre la salud de su hija Antonella "Ayer le hicieron unos estudios y nos dieron la noticia de que...". Mira el anuncio que hizo este miércoles la actriz mexicana a través de sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero recibió este martes la mejor de las noticias respecto al estado de salud de su hija Antonella, quien nació con una anomalía en su corazón y ha tenido que someterse a varias cirugías a corazón abierto a lo largo de su corta edad. La pequeña de 9 años no tendrá que pasar de momento por el quirófano para someterse a una nueva cirugía. "Ya tenemos la supernoticia. Ayer le hicieron unos estudios, un electrocardiograma, y nos dieron la noticia de que no es necesaria la cirugía en este momento", compartió feliz la ganadora de la segunda edición de La casa de los famosos a través de una transmisión en vivo en Instagram. La actriz y cantante mexicana explicó que "hay como unos indicadores que se aproxima [la cirugía], que era lo que nos temíamos, pero le van a volver a hacer un estudio en noviembre y vamos a ir viendo y aclarando el panorama, pero Antonella está muy, muy bien". "Sí hay un detalle que el ventrículo derecho de su corazoncito ha estado trabajando de más porque justamente le falta esa valvulita, esa prótesis, entonces ha crecido como más esa zona, que es lo que nos va a determinar en qué momento viene la cirugía", precisó. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Medios y Media/Getty Images "En los niños, me explicaban ayer, se trata de retrasar lo más posible porque como es una prótesis obviamente no crece conforme al cuerpo de mi nena y pues va a llegar un momento en que en su crecimiento la valvulita, esta prótesis, va a quedar cortita, entonces en los niños procuran que sea lo más tarde posible para no tener que estar entrando continuamente al quirófano de acuerdo a su crecimiento porque son cirugías a corazón abierto", contó, "entonces todavía estamos dentro del rango positivo para que Antonella siga sin esa prótesis". Ivonne Montero Ivonne Montero y su hija Antonella | Credit: Instagram Ivonne Montero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras esta buena noticia, Ivonne viajó a Estados Unidos para participar en la noche más prestigiosa de la música latina. La actriz estará presentando este jueves un premio en Los Premios Billboard de la Música Latina, que serán transmitidos a partir de las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo. "Estar en Estados Unidos de vuelta la verdad es que me trajo muchos recuerdos entre emoción, se me erizó la piel cuando estábamos aterrizando, recuerdo un poco de nostalgia porque tengo grandes amigos […]. Y volver a estar en unos premios como estos, yo antes cuando vivía acá iba a cada ratito a cantidad de estos eventos que son majestuosos –que también se dan en México pero bueno acá es como diferente, es como la onda latina–, está muy padre", expresó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ivonne Montero comparte una "supernoticia" sobre la salud de su hija Antonella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.