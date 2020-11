Close

Ivanka Trump se ve obligada a sacar a sus hijos de la escuela ¿qué pasó? ¿Son haters de la hija de Donald Trump y su marido Jared? ¿o las quejas son legítimas? ¡Mira lo que les reclamaban! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ivanka Trump se ha visto a obligada a cambiar a sus hijos de la escuela privada en Washington donde los tres menores cursaban sus estudios. El motivo, según aseguraron padres de familia, fueron las quejas que algunos expresaron ante la institución sobre la hija de Donald Trump y su marido, Jared Kushner. Arabella Rose, Theodore James y Joseph Frederick Kushner, acudían a la Milton Gottesman Jewish Day School desde 2017 cuando la familia de empresarios se mudó a la capital para iniciar sus labores como asesores del presidente. Sin embargo, ya comenzado el actual ciclo escolar, el pasado 19 de octubre los niños comenzaron a tomar cursos en la Melvin J. Berman Hebrew Academy, en los suburbios de Maryland. De acuerdo con tres padres de familia que hablaron con el diario Jewish Telegraphic Agency, los progenitores de algunos alumnos del colegio Milton Gottesman se quejaron con los directivos escolares alegando que Ivanka y Jared no estaban obedeciendo las normas para prevenir el contagio de la COVID-19. Especialmente el evitar reuniones numerosas y seguir los lineamientos del distanciamiento social marcados por las autoridades. Al parecer cuando comenzaron las quejas la escuela trató de aliviar la situación intentando ajustarse a las necesidades de la Primera Hija y su familia, pero eso no funcionó. Por su parte fuentes cercanas a los Kushner aseguran que la razón por la que cambiaron a los niños fue porque su nueva escuela hizo la transición a la educación presencial más pronto que la escuela a la que acudían en Washington. "Ellos los sacaron de la escuela", fue el escueto mensaje que ofrecieron los directivos de la antigua escuela de los niños por medio de un comunicado emitido este miércoles. Desde los primeros meses de la pandemia la pareja ha tenido roces cercanos con personas que han enfermado o dado positivo a la COVID-19. Image zoom Credit: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images Image zoom Credit: JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images La familia Kushner celebrando el cumpleaños de Joseph. Cinco días después los niños iniciaron lecciones en una escuela de Maryland: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En marzo pasado Ivanka Trump tuvo que ponerse bajo cuarentena luego de reunirse con un funcionario australiano que dio positivo a COVID-19 al poco de su encuentro. En octubre la empresaria y exmodelo y su marido anunciaron que habían dado negativo al coronavirus luego de que el presidente enfermara y fuera hospitalizado. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

