Itatí Cantoral comparte fotos del cumpleaños de su hija incluyendo a Julia, la hija de su ex, Eduardo Santamarina Julia, la hija de Mayrín Villanueva y el exmarido de Itatí Cantoral estuvo invitada al cumple de María Itatí, ¡qué fiestón! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las villanas de telenovelas más cotizadas en televisión y una gran actriz de teatro. Pero ni duda cabe que el papel que más llena de satisfacción a Itatí Cantoral es el de madre. Por esto cuando este fin de semana su hija María Itatí cumplió sus 14 años la orgullosa madre e hija del inolvidable Roberto Cantoral no dudó en apoderarse de sus redes para gritar a los cuatro vientos cuánto ama a su heredera. "Hija hermosa, gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo . #graciasporexistir ❤️❤️💕💕 #graciasadios", exclamó por medio de un post publicado la inovidable antagonista de María la del Barrio. En otras imágenes que ya no están en la red, se aprecia a festejada sentada a la mesa con Julia, la hija menor de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina. Además se observa a Santino Borghetti, hijo de Grettel Valdéz y Patricio Borghetti, entre los invitados al festejo. Dichas imágenes fueron captadas por LasEstrellasTV. La presencia de Julia no sorprende, especialmente si recordamos que entre las edades de ambas jovencitas existe solo un año de diferencia. En el post, la actriz aparece besando a su hija rodeada de invitados: Itatí Cantoral y su hija María Itatí Credit: IG/Itatí Cantoral Eduardo Santamarina en un post publicado hace unos días al lado de su hija Julia: Una foto reciente publicada por la cumpleañera de su escapada a Disney con su mamá: Itatí Cantoral y su hija María Itatí Credit: IG/ María Itatí SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes vienen a reforzar el testimonio que tanto Itatí como su ex y Villanueva han dado de la buena relación que une a ambas familias y a sus respectivos hijos. María Itatí también es la hija menor de Itatí Cantoral y es fruto único de su relación con su ex marido, Carlos Alberto Cruz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Itatí Cantoral comparte fotos del cumpleaños de su hija incluyendo a Julia, la hija de su ex, Eduardo Santamarina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.