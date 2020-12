Close

Irán Castillo: "[Mi hija] no tiene contacto con su papi" La actriz y cantante mexicana se sinceró sobre este asunto en una reciente entrevista con el programa de televisión Hoy. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Irán Castillo, quien graba actualmente en México la telenovela La mexicana y el güero junto a Itatí Cantoral, Juan Soler y un gran elenco, siempre ha sido muy reservada con todo lo que tiene que ver con su vida privada, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con el padre de su hija Irka, de 9 años, cuya identidad siempre ha mantenido en la sombra. Preguntada recientemente sobre este asunto, la actriz y cantante mexicana reconoció ante las cámaras del programa Hoy que la niña no mantiene ningún tipo contacto con su padre. "No, no tiene contacto con su papi, ahorita no hay contacto. Pero bueno lo platicamos, sí lo platicamos. Está consciente de eso y lo está madurando […]", declaró la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es difícil, pero también hay que entender que todos somos seres humanos y todos tenemos nuestro universo adentro y todos tenemos nuestros conflictos internos y pues no sé qué estará viviendo él que no puede, entonces hay que respetar", aseveró Irán. La actriz, que tiene cerca de medio millón de seguidos en Instagram, aseguró que estaría dispuesta a que su hija pudiera reencontrarse con su padre en algún momento. "Sí claro, yo feliz, vamos a ver qué pasa", respondió Irán. La inolvidable Magdalena de la exitosa telenovela juvenil Clase 406 no puede sentirse más afortunada de la hija que tiene, tal y como expresó semanas atrás en las redes sociales. "Te amo hasta el infinito y más allá. Mi maestra de la vida", fueron las palabras que le dedicó a finales de octubre con motivo de su cumpleaños.

