"Este momento tan mágico": Irán Castillo comparte una emotiva foto del nacimiento de su bebé Irán Castillo reveló una emotiva foto del momento en que tuvo por primera vez a su bebé en brazos, donde se le ve llorando de emoción junto a su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien es el segundo hijo de Irán Castillo, la experiencia del nacimiento y de traer al mundo una nueva vida le siguen resultando la más grandes de las maravillas a la actriz mexicana. "¡Cualquier palabra que pusiera aquí no sería suficiente para expresar mi dicha y felicidad! ¡Bienvenido Demian! ¡Te amamos con todo nuestro ser! ¡Gracias por llegar a llenarnos de este amor! Placenta. Árbol de la vida. Parto de Damian", escribió Castillo en Instagram hace unos días para anunciar la llegada de su bebé. Ahora la actriz reveló una emotiva foto del momento en que tuvo por primera vez a su bebé en brazos, donde se le ve llorando de emoción junto a su pareja, Pepe Ramos. "Este momento tan mágico, tan glorioso y magistral en el que se detiene el tiempo y espacio y solo existe el milagro de la vida, la emoción genuina del nacimiento de un ser tan bello, tan extraordinario!", dijo Castillo en un mensaje a sus seguidores. "No podía solo guardar esta foto, siento que hay que compartirla para así poder recordar cuál es la verdadera belleza de la vida ,lo realmente importante. ¡El nacimiento!", sostuvo. "¿Cómo recibimos a estas almitas que están viniendo a ayudarnos a evolucionar? Con todo nuestro amor, entrega y rendición. No importa qué intenso sea porque las mujeres estamos hechas para esto! Qué maravilla! Y que tú y tu pareja sean uno recibiendo esta bendición, por supuesto que el llanto más sanador y bello brota de todo nuestro ser amando este momento tal y como es". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz también agradeció la compañía de su pareja, y le dejó saber una vez más cuánto lo ama. "Te amo mi cielo! 1000….&&&&❤️ Siempre agradeciendo tu existencia en mi vida !😍❤️🙏🎁", dijo. Por su parte, también Ramos ha estado muy emocionado con la llegada del bebé, y compartió unas tiernas palabras en sus redes: "Bienvenido a esta nueva aventura. Para tu mami, tu hermanita bella, tu papá, tus abuelas, abuelos, tías, tíos, primas, primos y toda tu tribu (que poco a poco irás conociendo) es un privilegio y una alegría inmensa el poder acompañarte".

