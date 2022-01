Irán Castillo celebra los 45 años presumiendo la recta final de su embarazo La actriz y cantante Irán Castillo espera feliz a su segundo hijo junto a su pareja Pepe Ramos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2021 estuvo lleno de cambios y sorpresas para la actriz y cantante Irán Castillo. A nivel profesional regresó a la pantalla chica como protagonista de la telenovela S.O.S. me estoy enamorando, tras cerca de 17 años de ausencia. El proyecto no solo entusiasmó a sus fanáticos, que esperaban ansiosos volver a verla en la televisión, sino que le deparó una maravillosa sorpresa a la actriz a nivel personal. Fue durante las grabaciones de la novela que Castillo se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo. Desde entonces, no ha parado de presumir su sorpresiva maternidad, diez años después de haberse convertido en madre por primera vez. La actriz mostró su pancita este martes para celebrar su cumpleaños número 45 mientras disfrutaba de la playa en la Riviera Maya de México,. Sumergida en el mar, en un bikini estampado y sin una gota de maquillaje, Irán compartió el feliz momento del que estaba disfrutando, momentos antes al íntimo festejo que le preparó su prometido Pepe Ramos. "¡Gracias mi amorcito lindo por la bella sorpresa! ¡Te amo [mil]!", escribió junto a varias imágenes del festejo. "¡Feliz en mi cumpleaños! Y ¡bendecida! Gracias mi vida. ¡Qué bonito todo!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su futuro esposo, por su parte, no pudo dejar de expresar su agradecimiento y admiración hacia la madre de su hijo en un día tan especial. "Gracias por tu vida, por la intimidad compartida, por tu tiempo, cariño, luz, música y canto, tu creatividad, tu corazón humilde y generoso, tu dulzura y firmeza", escribió en su cuenta de Instagram. "Por ser mi pareja, mi amiga y mi amante, el pilar de nuestro hogar, la madre de nuestros dos hijos". La actriz se encuentra en la recta final de su segundo embarazo, preparándose para darle la bienvenida al hermanito de Irka, quien espera ansiosa y feliz al próximo miembro de la familia. "Gracias bebé hermosos por escogerme como tu mami, estoy haciendo todo lo que esté en mi corazón para que tengas una bienvenida llena de amor, de respeto, de cuidado, de apapacho", escribió a finales de diciembre, junto a una imagen presumiendo su pronunciado vientre en su cuenta de Instagram. "¡Que tengamos un parto mágico y bello!".

