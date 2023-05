La actriz Irán Castillo comparte fotos del bautizo de su bebé La actriz mexicana Irán Castillo bautizó a su hijo Demian y compartió fotos de este día especial junto a sus seres queridos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irán Castillo bautizó a su bebé Demian en México, rodeada de seres queridos. La actriz mexicana compartió fotos de este día especial en Instagram. "Fue el bautizo del bebo. Gracias a toda la familia por su presencia y su amor. Los amamos mucho", escribió junto a fotos con su pareja Pepe Ramos, su hija Irka y otros familiares. La actriz lució un vestido blanco de encaje, y el bebé lucía muy elegante vestido de blanco con un chaleco beige. En sus redes sociales, Irán ha compartido momentos felices desde el nacimiento de su hijo. "Amo levantarme con la cara de mi bebé y su calorcito. Amo mis mañanas por más cansada que esté", escribió junto a una foto de Demian. "Pura gratitud por tener esta oportunidad de despertarme con este bebé hermoso, con mi esposo maravilloso y con mi nena tan bella y mágica". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Iran Castillo Credit: Luis Marin/Clasos.com/ LatinContent via Getty Images La estrella de telenovelas como Mi pequeña traviesa, Soñadoras, Clase 406 y Mujeres asesinas recibió amorosos mensajes de sus seguidores. La actriz Yolanda Ventura comentó: "Felicidades, se ven hermosos, te quiero mucho". El actor Matías Novoa escribió: "¡Bebo! ¡Felicidades".

