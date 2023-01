Integrantes de RBD muestran su faceta como mamás Maite Perroni, Dulce María y Anahí se reunieron, y mostraron que esta nueva etapa donde la maternidad juega un papel muy importante en sus vidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una reunión, que se llevó a cabo en 2022, entre cinco de los seis integrantes de RBD, Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez, no solo ha dado como resultado una gira de reencuentro con la famosa agrupación, también ha fomentado la unión entre ellos. Ahora, que la primera debutará como mamá y las dos últimas ya tienen hijos, no dudan en compartir esta nieva etapa juntas. Así quedó claro tras dar a conocer una imagen donde se ve a Dulce María con su hijita María Paula en brazos, mientras Anahí carga a su primogénito Manuel y en Perroni se logra vislumbrar su pancita de embarazado, aunque la cubre con una gabardina sin mangas. "Lo que es para siempre nunca se va. Se transforma , crece y se vuelve invencible", escribió Anahí para acompañar dicha fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. "Hoy somos mucho más fuertes. ¡Hoy nada nos para! Hoy somos una. Las amo con mi corazón". Maite Perroni, Anahi, Dulce Maria Maite Perroni, Anahi, Dulce Maria en el 2006 | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta emotiva instantánea dio pie para que los internautas se pronunciaran con diversos mensajes hacia las tres famosas. "¡¡¡Qué bonitoooo!!! ¡Hermosas las tres!";; "Un poquito más y ¡¡Manu te alcanzaaa!! Crecen muy rápido"; "Nuestra familia está creciendo ¡la generación RBD no para!"; "Voy a imprimir esa foto y colocarla en un portarretrato aquí en mi casa"; "Roberta era la más rebelde pero terminó siendo Lupita", y "Hermosas bellas mamás las tres tan lindas los hijos de Anahí son preciosos y Dulce María y su linda nena, está hermosa", mencionaron. También hubo quienes hicieron referencia a la próxima maternidad de la protagonista de la serie Oscuro deseo. "Ya solo falta Maité con hijo para que estén completas les mando bendiciones a las 3 soy simplemente Rebelde", y "¡¡¡A meses de que Maite Perroni complete esa foto!!!", agregaron. Según se ha informado, Maite Perroni dará a luz antes de la gira Soy Rebelde Tour, así que tanto ella como Dulce María y Anahí se subirán al escenario con la experiencia de tener hijos.

