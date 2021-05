¡Ingrid Martz sorprendió a su hija Martina con una fiesta de cumpleaños de ensueño! La actriz festejó por todo lo alto los dos años de su princesa a la que sorprendieron con un sinfín de regalos, dulces, juegos ¡y hasta Mickey Mouse! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Ingrid Martz daba la bienvenida a su princesa Martina. La chiquitina acaba de cumplir 2 años y sus papis le han organizado una fiesta llena de sorpresas en la que no faltó detalle. Mientras la pequeña tomaba su siesta, un equipo especialista en celebraciones infantiles se encargó de preparar este increíble festejo. Una celebración llena de regalitos, rica comida, música, baile y unos invitados de ensueño, ¡la familia Mickey Mouse! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de Qué pobres tan ricos y su esposo Rodrigo Luque eran todo sonrisas al ver la felicidad e ilusión que sintió su hijita en este día. "Momentos que quedan tatuados en el corazón. Feliz cumpleaños amor de mi vida", escribió la mami emocionada junto a estas imágenes de su familia. Martina saltó, bailó, se rió, abrió sus regalitos y comió la rica tarta acompañada de sus padres y amigos. Aunque todavía es muy pequeña para ser del todo consciente de lo que pasó, su sonrisa lo decía todo. Una fiesta que Ingrid y Rodrigo prepararon al milímetro para hacer de este día un auténtico sueño para su pequeña del alma. A juzgar por los ojitos de ilusión de la pequeña, el objetivo se cumplió de sobra. ¡Muchísimas felicidades!

