Ingrid Martz celebra el bautizo de su hija Martina: "Era un día muy esperado y salió increíble" By Moisés González

La primogénita de la actriz mexicana de exitosas telenovelas de Televisa como Qué pobres tan ricos y Antes muerta que Lichita recibió el pasado fin de semana el sacramento del Bautismo. ¡Te mostramos en imágenes cómo transcurrió la celebración de este día tan especial en la vida de la popular intérprete de 40 años!

El bautizo

A casi 7 meses de su nacimiento, Ingrid Martz y su esposo Rodrigo Luque celebraron el pasado fin de semana en México el bautizo de su primogénita Martina.

Mamá orgullosa

Como no podía ser de otra forma, la actriz mexicana quiso hacer cómplices a sus seguidores de este momento tan especial en sus vidas compartiendo a través de las redes sociales algunas imágenes de la ceremonia.

Ilusionados

"Rodrigo Luque y yo teníamos la ilusión de celebrar el bautizo de Martina", reconoció la intérprete de 40 años en sus redes.

Día esperado

"Era un día muy esperado y salió increíble", aseguró la estrella de exitosas telenovelas como La que no podía amar, Qué pobres tan ricos y Corazón indomable.

Foto del recuerdo

Ingrid no podía estar más emocionada al ver que su hija por fin recibía el sacramento del Bautismo, el primer paso en la iniciación de la vida cristiana de la menor.

El vestido

La actriz lució espectacular ataviada con un hermoso vestido de color azul idóneo para la ocasión de una famosa boutique mexicana.

Invitados de lujo

Elizabeth Álvarez, quien es muy amiga de Ingrid, acudió al bautizo acompañada de su esposo, el actor Jorge Salinas.

Mesa de dulces

"No quería ni comerme los dulces de lo lindo que estaban. Eran perfectos para la ocasión", contó Ingrid en sus redes sociales.

El banquete

Los tradicionales tacos mexicanos tuvieron gran protagonismo durante el banquete que organizaron la actriz y su esposo.

Día inolvidable

"Gracias a todos los que nos acompañaron en el bautizo. Fue un día tan hermoso", afirmó emocionada la primeriza mamá.

