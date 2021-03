Famosa influencer mexicana anuncia desolada la peor noticia: "Hoy se fue al cielo mi bebé" Hace unos días Regina Carrot compartía dichosa su embarazo, pero hoy la feliz noticia se convierte en una auténtica pesadilla al perder a su bebé. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde el hospital, rota de dolor y entre lágrimas, Regina Carrot se salía de su papel de motivadora para mostrar la triste realidad que le ha tocado vivir. La influencer mexicana compartía desolada la pérdida de su hijo. Hace menos de una semana anunciaba en sus redes sociales la feliz noticia de su embarazo en una foto junto a su pareja sosteniendo la ecografía. Hoy la alegría se torna pura tristeza a través de un testimonio desolador en sus redes. "Esta es la Regina real, el día de hoy perdí a mi bebé o mi bebé se fue al cielo. La verdad no esperábamos esto, y al momento de revisar el bebé nos dijeron que a la semana 10 el bebé ya no estaba", dijo en este video. Acostumbrada a siempre ver el lado bueno de las cosas, la conferencista motivacional quiso dar ejemplo de que los momentos duros son para todos, incluso para ella. Una vez más, y a pesar de todo el sufrimiento que esta durísima noticia conlleva, Regina quiso ver el lado positivo de esta terrible experiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sacó lo mejor de nosotros, nos unió más como pareja, y bueno ya tenemos un angelito en el cielo, la experiencia de hoy sí fue un poquito traumática, me hicieron un legrado, porque como a las 3 de la mañana se vino todo casi como una hemorragia", detalló sobre lo sucedido. De la noche a la mañana han visto cómo su ilusión se ha venido abajo. Después de tres meses de embarazo ha tenido que decir adiós al bebé que esperaban y el sueño que tanto deseaba. Un durísimo capítulo que Regina guarda en el saco de las experiencias. La influencer sigue apostando por la vida y por las cosas buenas que está convencida le llegarán en lo que queda de año. Qué así sea.

Share options

Close Login

View image Famosa influencer mexicana anuncia desolada la peor noticia: "Hoy se fue al cielo mi bebé"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.