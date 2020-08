Ilia Calderón sobre el rechazo que sufrió su hija: “Para nosotros es importante que crezca viendo lo bueno de las diferencias” La periodista colombiana educa a su hija para luchar contra el racismo. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Ilia Calderón no ha sido la única que ha tenido que enfrentar el racismo en su vida. Su hija Anna, producto de su matrimonio con el fisioterapeuta Eugene Jang, también ha sido víctima de crueles comentarios por su físico. “Para nosotros es importante que crezca viendo lo bueno de las diferencias”, cuenta la autora del libro Es mi turno. Un viaje en busca de mi voz y mis raíces (Atria Español). “Es importante que entienda que el que está equivocado es la persona que la ofende, no ella, que ella está bien, que todo está bien con ella”. Por fortuna, los consejos de sus padres han ayudado a la pequeña a sortear incidentes como el que tuvo lugar un día que unas niñas la llamaron black face —y Anna decidió que quería seguir hablando con ellas porque sabía que podría convertirlas en niñas buenas. “Su respuesta fue una respuesta [por] criarse en un ambiente de tolerancia”, asegura la colombiana que junto a su familia engalana la portada digital de PEOPLE EN ESPAÑOL de esta semana. “[Ella ha crecido] en un ambiente donde ve a un papá y una mamá que son totalmente diferentes, que se aman y se respetan [y] que aunque tienen diferencias lo primero [que hay entre ellos] es el respeto y aceptación”. Image zoom @beligoyproductions para People en Español Justo por eso, temas como las diferencias que existen entre las personas y la discriminación siempre se ponen sobre la mesa en el hogar de la copresentadora de Univision News y Aquí y Ahora. “Es un tema que se habla en mi casa y tenemos que prepararla y decirle cómo va a responder desde el punto de vista de la educación y del respeto a su dignidad”, cuenta Calderón. “[Mi hija es] una mujer resiliente y siempre va a tratar de cambiar las cosas que no están bien”.

Close Share options

Close View image Ilia Calderón sobre el rechazo que sufrió su hija: “Para nosotros es importante que crezca viendo lo bueno de las diferencias”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.