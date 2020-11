Close

Ilia Calderón comparte emocionada las palabras de su hija sobre la vicepresidenta Kamala Harris En pleno noticiero y tras la resolución de las elecciones, la periodista explicó lo que ella y su hija Anna sienten al ver a una vicepresidenta con el mismo color de su piel. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se da una noticia en televisión que te afecta de forma directa, es muy difícil disimular las emociones. Ilia Calderón no pudo hacerlo mientras informaba al público en Univision de la llegada a la Vicepresidencia de Kamala Harris, la primera mujer negra con origen asiático en obtener este cargo. Visiblemente emocionada y con su compañero Jorge Ramos apoyando sus palabras, la periodista no pudo evitar acordarse de su hija Anna y las palabras de la pequeña cuando vio a Kamala al comienzo de la campaña. "Mamá, ella es la que se parece a nosotros", le expresó al ver su tono de piel. Además de informar de lo sucedido este sábado, la conductora también compartió cómo se siente a nivel personal como mujer pero, sobre todo, como madre ante un acontecimiento así. "Hoy yo le puedo decir a mi hija que ganó una mujer que se parece a nosotros a la presidencia de los Estados Unidos, la democracia más importante del mundo", dijo muy emocionada la autora del libro Es mi turno. Un viaje en busca de mi voz y mis raíces (Atria Español). SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Antes de sentarse en la silla del especial Destino 2020 y cuando ya se sabían los resultados, Ilia llamó a su esposo Eugene Jang para que le mandara un mensaje a su princesa. "Dile que sí es posible", expresó. Al igual que Kamala, la hija de la conductora tiene la fusión de dos culturas que hoy están más representadas que nunca en el gobierno. Image zoom Credit: @beligoyproductions para People en Español | Credit: @beligoyproductions para People en Español "Mi hija Anna es afro-asiática. Es un momento muy importante para ella y para todas las personas que representan la diversidad de este país. Todo es posible", concluyó satisfecha.

