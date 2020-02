Ingrid Martz y su hijita de 8 meses sufrieron un accidente automovilístico La actriz ha compartido en sus redes el susto que sufrió junto a su pequeña Martina mientras ambas viajaban en su vehículo en Ciudad de México. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Viajaba con su pequeña Martina en su vehículo por las calles del Periférico en Ciudad de México cuando sufrió un fuerte golpe por parte de otro conductor. Así lo denunció Ingrid Martz en sus redes sociales poco después de vivir este susto tan grande con su niña de 8 meses. Según ha contado la actriz el choque fue producido por la parte trasera y el responsable se había despistado en la conducción al estar consultando su celular. La distracción pudo haberle salido muy cara pero por suerte la cosa no llegó a mayores. Con el corazón todavía a mil por hora, la feliz mamá contó a sus seguidores cómo vivió este momento tan tenso y desagradable, especialmente al tener a su hija en el coche cuando sucedió. Image zoom “Les cuento. Estoy aquí con mi pequeña Martina esperando a que lleguen los de la aseguradora porque me chocaron. Estaba en el Periférico parada, con muchísimo tráfico, nada extraño en esta ciudad. Y pues el hombre que venía atrás de mi, venía distraído”, comienza su relato en una de sus historias de Instagram. Image zoom La actriz ha denunciado este comportamiento irresponsable de conducir y consultar el teléfono a la vez. “Literal, parada, lo veía por el retrovisor como es que estaba distraído y no frenaba, no frenaba y no frenaba hasta que me pegó y aquí estamos”, explicó la intérprete. Este es el segundo susto que vive con su hija en menos de un mes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que el pasado mes de enero la mamá de Martina contó la angustia que vivió al caérsele su pequeña al suelo mientras la llevaba en brazos. Tal y como relató, iba subiendo las escaleras cuando se tropezó y terminó en el suelo mientras veía cómo su chiquitina salía volando. Afortunadamente no pasó nada grave ni entonces ni ahora. Pero con esta publicación Ingrid sí ha querido alertar de los peligros de usar el móvil cuando se maneja. Nos unimos a esta campaña y le mandamos todo nuestro cariño a ella y a su princesita. Advertisement

