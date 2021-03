Close

Hilaria Baldwin tuvo a su sexto hijo por medio de un vientre de alquiler La esposa de Alec Baldwin dio a conocer el nombre y el sexo de la criatura, que nació el pasado 1 de marzo. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hilaria Baldwin, esposa del actor Alec Baldwin y madre de 6 de sus hijos, se apoderó de sus redes para revelar este martes el nombre y sexo de su sexto hijo y que nació el pasado 1 de marzo. ¡Y es una princesa! Así es, la más nueva integrante del clan Baldwin lleva por nombre Lucía y según confirmaron fuentes a People nació por medio de un vientre de alquiler. "Estamos tan enamorados de nuestra hija, Lucía", exclamó en la red la influencer, autora, anfitriona de un pódcast y yogui consumada al compartir un acercamiento a la carita de la bebé. "Tal y como tu hermanos y hermanas, tú eres un sueño hecho realidad". El nacimiento de dulce Lucía tomó a muchos por sorpresa, pues hacía solo siete meses y medio la familia había dado la bienvenida a quien hasta ese entonces era la menor del clan: Carmen Gabriela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2019, Baldwin, de 37 años, reveló que había sufrido dos abortos en 2019. Uno ocurrió a las 10 semanas de embarazo y el segundo a los 4 meses, según contó Glamour. En noviembre pasado, al ser cuestionada sobre su querría tener más hijos exclamó que ya no buscaría más embarazos. "Durante los tiempos de la COVID se siente como que ya hemos terminado", declaró a People. Así, el clan Baldwin queda como sigue: Ireland Baldwin, la hija mayor de Alec Baldwin con la actriz Kim Bassinger, de actualmente 25 años. Le siguen Edu, Romeo, Alejandro David, Ángel Charles, Rafael Thomas y las menores Carmen Gabriela y Lucía. ¡Qué felicidad!

