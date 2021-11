¡Grito desesperado de Hilaria Baldwin al temer por la vida de sus hijos! Esta es la razón por la que la esposa de Alec Baldwin hace una súplica por su familia, tras el terrible accidente en el que una bala de su esposo causó la muerte de una cinematógrafa, Halyna Hutchins Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Días difíciles para Alec Baldwin y su esposa Hilaria, después de que el famoso actor disparara accidentalmente en un set a la cinematógrafa Halyna Hutchins causando su muerte, e hiriendo a su director Joel Souza, durante la grabación de la película Rust en New Mexico el pasado 21 de octubre. Al dolor de las familias de las víctimas, se une el de este matrimonio cuya vida ha cambiado para siempre, a quienes los paparazzi acosan a cualquier precio con tal de obtener reacciones del afamado histrión de Hollywood. Hoy, aprovechando la noticia de que su gatito había aparecido después de perderlo, Hilaria Baldwin clamó en las redes la angustia en la que viven por culpa de ciertos medios que están rodeándoles fuera y dentro de su propiedad sin descanso. Alec e Hilaria Baldwin Credit: Sonia Moskowitz/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de agradecerle a las personas que habían encontrado su mascota, dijo que no podía mencionar sus nombres porque "los paparazzi y los tabloides están llamando a cada una de las personas que conocemos y no quiero que los acosen también con sus ansias de ganar dinero", escribió. "Mientras escribo esto, hay gente tomándome fotos a través de los árboles que rodean la propiedad en la que estamos instalados. No acataron nuestra petición de que respeten nuestro espacio, incluso después de la entrevista que dimos el otro día deteniendo nuestro auto a un lado de la carretera", aseguró. "Nos persiguen en el auto, con nuestros hijos dentro de él. Situaciones muy angustiantes…. ¡Es peligroso! Por favor, escuchen lo que digo". Alec Baldwin Credit: Instagram/ Hilaria Baldwin La esposa de Alec Baldwin ya cuenta casi con un millón de seguidores en sus redes.

