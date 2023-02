Los hijos de Jennifer López y Marc Anthony, ¿acudieron a la boda de su papá con Nadia Ferreira? Los hijos de Dayanara Torres brillaron por su galanura en la boda de su papá. ¿Y qué fue de los mellizos de JLO? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo aún sigue digiriendo las noticias de la boda como de cuento de Nadia Ferreira con Marc Anthony. La ceremonia realizada en la más estricta intimidad y contó con una lista de invitados espectacular entre quienes se contaba a Daddy Yankee, David Beckham y su esposa, Victoria, y "El Buki" Marco Antonio Solís, por mencionar solo algunos de los asistentes. Los hijos del salsero con Dayanara Torres también brillaron con su presencia en la ceremonia, pero la incógnita ha girado en torno a los mellizos Max y Emme Muñíz, procreados en el segundo matrimonio del cantante con Jennifer López. ¿Estuvieron o no estuvieron presentes en las nupcias? Como bien sabemos, la mamá de los menores —que en los próximos días cumplirán los 15 años— estuvo de fiesta en Hollywood celebrando a una famosa maquillista al lado de Kim Kardashian y Oprah Winfrey. También este fin de semana salieron a la luz fotos de JLO con su marido Ben Affleck, con sus hijos paseando por Los Ángeles. De ahí se deduce que los menores permanecieron al lado de su famosa mamá y que no acudieron a las nupcias de su progenitor. Fotos que circulan del pasado fin de semana en donde se observa a Jennifer López con Ben Affleck quienes acudieron a cine de Westfield Mall, en Century City, CA., acompañados de Samuel, de 10 años, y Seraphina, de 14, —dos de los hijos de Ben— y de Emme, la hija de JLO (no fotografiados): Ben Affleck, Jennifer Lopez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las fotos de la salida familiar surgen después de la publicación de otra comentada imagen de Ben charlando animadamente con John Miller, el discreto novio de Jennifer Garner, exmujer del dos veces ganador al Oscar. Dichas imágenes fueron tomadas en Brentwood, CA.,

